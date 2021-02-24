https://ria.ru/20210224/armeniya-1598769189.html
Россияне стали активно покупать авиабилеты в Армению
Россияне стали активно покупать авиабилеты в Армению
Армения стала самым популярным зарубежным авианаправлением у россиян, после новостей о возобновлении регулярного авиасообщения поиски билетов в эту страну... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T17:34
2021-02-24T17:34
2021-02-24T17:34
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Армения стала самым популярным зарубежным авианаправлением у россиян, после новостей о возобновлении регулярного авиасообщения поиски билетов в эту страну выросли в полтора раза по сравнению со средним уровнем за предыдущие два месяца, сообщает Туту.ру. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил спрос на полеты за рубеж на первую половину 2021 года. Наиболее востребованной оказалась Армения. Сюда продано почти 20 процентов билетов (учитывались документы, оформленные с 1 января по 15 февраля, на вылеты с 1 января по 30 июня).При этом средний чек на проездные документы из Москвы в Ереван вдвое выше, чем год назад. Он увеличился с 6 160 до 13 622 рублей за билет в одну сторону. Второй по популярности оказалась Киргизия. Сюда также продается почти каждый пятый авиабилет за рубеж. Замыкает тройку Турция, доля этого направления у самостоятельных путешественников выросла в пять раз — с 3,4 до 17,6 процента.В десятку по спросу входят Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Украина.
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куда можно лететь, куда поехать, россия, туризм, туту.ру, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, москва, молдавия, ереван, оаэ, киргизия, египет, азербайджан, армения, украина
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Армения стала самым популярным зарубежным авианаправлением у россиян, после новостей о возобновлении регулярного авиасообщения поиски билетов в эту страну выросли в полтора раза по сравнению со средним уровнем за предыдущие два месяца, сообщает Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий изучил спрос на полеты за рубеж на первую половину 2021 года. Наиболее востребованной оказалась Армения. Сюда продано почти 20 процентов билетов (учитывались документы, оформленные с 1 января по 15 февраля, на вылеты с 1 января по 30 июня).
При этом средний чек на проездные документы из Москвы в Ереван вдвое выше, чем год назад. Он увеличился с 6 160 до 13 622 рублей за билет в одну сторону.
Второй по популярности оказалась Киргизия. Сюда также продается почти каждый пятый авиабилет за рубеж. Замыкает тройку Турция, доля этого направления у самостоятельных путешественников выросла в пять раз — с 3,4 до 17,6 процента.
В десятку по спросу входят Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Украина.