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Туризм
https://ria.ru/20210203/aviasoobschenie-1595845386.html
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией
Россия с 15 февраля на взаимной основе возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T14:04
2021-02-03T16:24
туризм
туризм
новости - туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
азербайджан
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия с 15 февраля на взаимной основе возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщили в пресс-службе правительства.Соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, решение приняли по представлению оперштаба по борьбе с коронавирусом.В кабмине уточнили, что разрешено два рейса в неделю Москва — Баку и четыре рейса Москва — Ереван.Кроме того, с 8 февраля до трех в неделю увеличится количество регулярных полетов из Москвы в столицу Киргизии Бишкек.Также с 8 февраля решено возобновить железнодорожное сообщение с Белоруссией. Поезда будут следовать по маршрутам Минск — Москва — Минск, а также Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске.Помимо этого, с трех до пяти в неделю увеличится количество авиарейсов в белорусскую столицу из Москвы, вновь начнутся полеты туда из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.С августа Россия начала постепенно открывать границы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 8 февраля откроются Греция и Сингапур.
https://ria.ru/20210201/egipet-1595486697.html
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туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, азербайджан, армения

Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

14:04 03.02.2021 (обновлено: 16:24 03.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСамолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия с 15 февраля на взаимной основе возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, решение приняли по представлению оперштаба по борьбе с коронавирусом.
В кабмине уточнили, что разрешено два рейса в неделю Москва — Баку и четыре рейса Москва — Ереван.
Кроме того, с 8 февраля до трех в неделю увеличится количество регулярных полетов из Москвы в столицу Киргизии Бишкек.
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Также с 8 февраля решено возобновить железнодорожное сообщение с Белоруссией. Поезда будут следовать по маршрутам Минск — Москва — Минск, а также Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске.
Помимо этого, с трех до пяти в неделю увеличится количество авиарейсов в белорусскую столицу из Москвы, вновь начнутся полеты туда из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.
С августа Россия начала постепенно открывать границы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 8 февраля откроются Греция и Сингапур.
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