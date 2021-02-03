https://ria.ru/20210203/aviasoobschenie-1595845386.html

Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

Россия с 15 февраля на взаимной основе возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 03.02.2021

2021-02-03T14:04

2021-02-03T14:04

2021-02-03T16:24

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия с 15 февраля на взаимной основе возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщили в пресс-службе правительства.Соответствующие документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, решение приняли по представлению оперштаба по борьбе с коронавирусом.В кабмине уточнили, что разрешено два рейса в неделю Москва — Баку и четыре рейса Москва — Ереван.Кроме того, с 8 февраля до трех в неделю увеличится количество регулярных полетов из Москвы в столицу Киргизии Бишкек.Также с 8 февраля решено возобновить железнодорожное сообщение с Белоруссией. Поезда будут следовать по маршрутам Минск — Москва — Минск, а также Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург с остановкой в Минске.Помимо этого, с трех до пяти в неделю увеличится количество авиарейсов в белорусскую столицу из Москвы, вновь начнутся полеты туда из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.С августа Россия начала постепенно открывать границы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 8 февраля откроются Греция и Сингапур.

https://ria.ru/20210201/egipet-1595486697.html

https://ria.ru/20210202/reysy-1595762172.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, азербайджан, армения