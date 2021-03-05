https://ria.ru/20210305/zatory-1600018024.html

Длина заторов в утренний час пик в Москве составила 61 километр

Длина заторов в утренний час пик в Москве составила 61 километр

Длина заторов утром на дорогах Москвы составляет 61 километр, вечером в городе ожидаются пробки в 5-6 баллов, сообщает официальный Telegram-канал департамента... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:01

2021-03-05T08:01

2021-03-05T08:01

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Длина заторов утром на дорогах Москвы составляет 61 километр, вечером в городе ожидаются пробки в 5-6 баллов, сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.По данным из сообщения, сейчас пробки в столице оцениваются в 2 балла. В преддверии Международного женского дня в районе Цветочного рынка уже очень много машин, поэтому движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой уже затруднено."Длина заторов - 61 километр", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что утром в Москве ожидаются пробки в 1-4 балла, днем - 4-6 баллов, вечером - 5-6 баллов.

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россия, авто, москва, общество