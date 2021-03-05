Додон оценил ситуацию со статусом русского языка в Молдавии
10:35 05.03.2021 (обновлено: 10:36 05.03.2021)
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон выразил надежду, что закон о функционировании языков и особом статусе русского языка в республике будет утвержден в течение полутора месяцев.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе признал, что новый закон не соответствует конституции. В ответ на это Додон заявил, что социалисты зарегистрируют в парламенте закон о функционировании языков в новой редакции.
"Мы разработали новый закон о функционировании языков, который предусматривает и особый статус русского языка, будут проведены публичные слушания в парламентских комиссиях, чтобы мы могли продвигать этот закон. Надеюсь, что в ближайшие месяц-полтора мы сумеем обеспечить утверждение этого закона в парламенте", - заявил Додон в видеообращении, транслируемом на его странице в Facebook.
В разработке нового закона приняли участие Агентство межэтнических отношений, Координационный совет этнокультурных организаций, депутаты, а также профильные специалисты.