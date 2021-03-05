https://ria.ru/20210305/voennye-1600105710.html

Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных

Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных

Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:15

2021-03-05T16:15

2021-03-05T19:50

сергей шойгу

россия

гродненская область

калининградская область

белоруссия

нижегородская область

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).

https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599598912.html

россия

гродненская область

калининградская область

белоруссия

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, россия, гродненская область, калининградская область, белоруссия, нижегородская область, в мире