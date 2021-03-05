https://ria.ru/20210305/voennye-1600105710.html
Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных
Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных
Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:15
2021-03-05T16:15
2021-03-05T19:50
сергей шойгу
россия
гродненская область
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белоруссия
нижегородская область
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).
https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599598912.html
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сергей шойгу, россия, гродненская область, калининградская область, белоруссия, нижегородская область, в мире