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Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных
Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных
Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:15
2021-03-05T19:50
сергей шойгу
россия
гродненская область
калининградская область
белоруссия
нижегородская область
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).
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сергей шойгу, россия, гродненская область, калининградская область, белоруссия, нижегородская область, в мире

Россия и Белоруссия договорились создать учебно-боевые центры для военных

16:15 05.03.2021 (обновлено: 19:50 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкМинометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017
Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе встречи 5 марта в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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