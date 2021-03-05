https://ria.ru/20210305/srok-1600115575.html

Напавший на полицейского участник незаконной акции получил срок

Напавший на полицейского участник незаконной акции получил срок

Житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика против полицейского 23 января, сообщило управление СК по... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:16

2021-03-05T17:16

2021-03-05T18:21

россия

владимирская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика против полицейского 23 января, сообщило управление СК по региону.Это первый реальный срок по делам, возбужденным в связи с несогласованными акциями этой зимой.Ранее в отношении 38-летнего мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 318 УК ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По данным следствия, он участвовал в несогласованном мероприятии на Театральной площади Владимира, где распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД. Его задержали при попытке скрыться с места происшествия. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

владимирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимирская область, происшествия