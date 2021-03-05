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Напавший на полицейского участник незаконной акции получил срок
Напавший на полицейского участник незаконной акции получил срок
Житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика против полицейского 23 января, сообщило управление СК по... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:16
2021-03-05T18:21
россия
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика против полицейского 23 января, сообщило управление СК по региону.Это первый реальный срок по делам, возбужденным в связи с несогласованными акциями этой зимой.Ранее в отношении 38-летнего мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 318 УК ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По данным следствия, он участвовал в несогласованном мероприятии на Театральной площади Владимира, где распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД. Его задержали при попытке скрыться с места происшествия. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.
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россия, владимирская область, происшествия

Напавший на полицейского участник незаконной акции получил срок

17:16 05.03.2021 (обновлено: 18:21 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Житель Владимирской области получил три года колонии общего режима за применение газового баллончика против полицейского 23 января, сообщило управление СК по региону.
Это первый реальный срок по делам, возбужденным в связи с несогласованными акциями этой зимой.
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Ранее в отношении 38-летнего мужчины возбудили дело по ч. 2 ст. 318 УК ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). По данным следствия, он участвовал в несогласованном мероприятии на Театральной площади Владимира, где распылил газовый баллончик в лицо сотруднику регионального УМВД.
Его задержали при попытке скрыться с места происшествия. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.
 
РоссияВладимирская областьПроисшествия
 
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