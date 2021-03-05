В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований "Спутник Лайт"
08:22 05.03.2021 (обновлено: 09:08 05.03.2021)
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник вводит вакцину "Спутник Лайт" добровольцу во время клинических исследований
НОВОСИБИРСК, 5 мар — РИА Новости. В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Сейчас они (данные. — Прим. ред.) направлены на экспертную оценку", — сказал он журналистам.
Разрешение на проведение третьей фазы уже есть, его выдали в середине февраля. Это исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года.
"Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
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По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V".
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "Спутника Лайт" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а эффективность прививки составит около 85%, сказал ученый.
Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.