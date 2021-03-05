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В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований "Спутник Лайт"
В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований "Спутник Лайт"
В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:22
2021-03-05T09:08
михаил мурашко
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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НОВОСИБИРСК, 5 мар — РИА Новости. В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Разрешение на проведение третьей фазы уже есть, его выдали в середине февраля. Это исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года."Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V".Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "Спутника Лайт" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а эффективность прививки составит около 85%, сказал ученый.Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
РИА Новости
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михаил мурашко, вакцина "спутник лайт", здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований "Спутник Лайт"

08:22 05.03.2021 (обновлено: 09:08 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМедицинский работник вводит вакцину "Спутник Лайт" добровольцу во время клинических исследований
Медицинский работник вводит вакцину Спутник Лайт добровольцу во время клинических исследований - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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НОВОСИБИРСК, 5 мар — РИА Новости. В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Сейчас они (данные. — Прим. ред.) направлены на экспертную оценку", — сказал он журналистам.
Разрешение на проведение третьей фазы уже есть, его выдали в середине февраля. Это исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года.
"Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V".
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "Спутника Лайт" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а эффективность прививки составит около 85%, сказал ученый.
Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
 
Распространение коронавирусаМихаил МурашкоВакцина "Спутник Лайт"Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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