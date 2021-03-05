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В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований "Спутник Лайт"

В Минздраве сообщили о завершении второй фазы исследований "Спутник Лайт"

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:22

2021-03-05T08:22

2021-03-05T09:08

михаил мурашко

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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НОВОСИБИРСК, 5 мар — РИА Новости. В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины "Спутник Лайт", сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Разрешение на проведение третьей фазы уже есть, его выдали в середине февраля. Это исследование проведут на двух группах с использованием плацебо, оно должно завершиться к 28 января 2022 года."Спутник Лайт" входит в линейку "Спутник", разработанную Центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "лайт-версия" в основном ориентирована на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом останется "Спутник V".Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "Спутника Лайт" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а эффективность прививки составит около 85%, сказал ученый.Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, вакцина "спутник лайт", здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)