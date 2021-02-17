Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований "Спутника Лайт"
15:54 17.02.2021 (обновлено: 16:39 17.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний вакцины "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.
В опубликованном документе сказано, что изучение будет "рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым". То есть его проведут на двух группах с использованием препаратов-имитаторов.
Специалистам предстоит оценить эффективность, иммуногенность и безопасность "Спутника Лайт". Третья фаза займет почти год и завершится 28 января 2022-го.
Разрешение на испытания препарата Минздрав выдал в январе, к 12 февраля Центр Гамалеи провел две стадии исследований.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом будет "Спутник V".
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "лайт-версии" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%, сказал ученый.
Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.