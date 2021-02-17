https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597864603.html

Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований "Спутника Лайт"

Минздрав одобрил переход к третьей фазе исследований "Спутника Лайт"

Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний вакцины "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T15:54

2021-02-17T15:54

2021-02-17T16:39

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний вакцины "Спутник Лайт", следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.В опубликованном документе сказано, что изучение будет "рандомизированным двойным слепым плацебо-контролируемым". То есть его проведут на двух группах с использованием препаратов-имитаторов.Специалистам предстоит оценить эффективность, иммуногенность и безопасность "Спутника Лайт". Третья фаза займет почти год и завершится 28 января 2022-го.Разрешение на испытания препарата Минздрав выдал в январе, к 12 февраля Центр Гамалеи провел две стадии исследований.По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги, а в России флагманом будет "Спутник V". Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что использование "лайт-версии" в этих странах дает возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%, сказал ученый.Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597211342.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество