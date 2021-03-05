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В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку
В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку
Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли енотовидную собаку, застрявшую в системе очистных сооружений в городе Новая Ладога в Ленинградской области,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:36
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хорошие новости
ленинградская область
новая ладога
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли енотовидную собаку, застрявшую в системе очистных сооружений в городе Новая Ладога в Ленинградской области, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Спасенное животное отпустили вблизи лесного массива.
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ленинградская область, новая ладога, происшествия

В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку

13:36 05.03.2021 (обновлено: 13:38 05.03.2021)
 
© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛОСпасение енотовидной собаки из очистных сооружений в Ленинградской области
Спасение енотовидной собаки из очистных сооружений в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛО
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли енотовидную собаку, застрявшую в системе очистных сооружений в городе Новая Ладога в Ленинградской области, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"В городе Новая Ладога прошла операция по спасению енотовидной собаки. Животное забралось в очистные сооружения и не могло выбраться самостоятельно. О попавшем в беду животном сообщили работники очистных сооружений", - сказано в сообщении.
Спасенное животное отпустили вблизи лесного массива.
 
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