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В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку

В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку

Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли енотовидную собаку, застрявшую в системе очистных сооружений в городе Новая Ладога в Ленинградской области,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T13:36

2021-03-05T13:36

2021-03-05T13:38

хорошие новости

ленинградская область

новая ладога

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли енотовидную собаку, застрявшую в системе очистных сооружений в городе Новая Ладога в Ленинградской области, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Спасенное животное отпустили вблизи лесного массива.

ленинградская область

новая ладога

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, новая ладога, происшествия