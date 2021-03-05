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В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку
В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку
Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли енотовидную собаку, застрявшую в системе очистных сооружений в городе Новая Ладога в Ленинградской области,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T13:36
2021-03-05T13:36
2021-03-05T13:38
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новая ладога
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Сотрудники поисково-спасательного отряда спасли енотовидную собаку, застрявшую в системе очистных сооружений в городе Новая Ладога в Ленинградской области, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Спасенное животное отпустили вблизи лесного массива.
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РИА Новости
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ленинградская область, новая ладога, происшествия