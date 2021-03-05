https://ria.ru/20210305/slovakiya-1600035720.html

Любомир Регак: хочу, чтобы россияне знали, что Словакия – классная идея

Любомир Регак: хочу, чтобы россияне знали, что Словакия – классная идея

Посол Словакии в России Любомир Регак в феврале приступил к работе в Москве. В первом интервью в новом качестве дипломат рассказал корреспонденту РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:00

2021-03-05T12:00

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любомир регак

россия

словакия

интервью

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Посол Словакии в России Любомир Регак в феврале приступил к работе в Москве. В первом интервью в новом качестве дипломат рассказал корреспонденту РИА Новости Ксении Алейниковой, почему Словакия закупила вакцину "Спутник V", и сколько людей ее получит, о том, когда могут возобновиться рейсы между Москвой и Братиславой, и как коронавирус отразился на сотрудничестве двух стран.– Раньше вы уже работали в Москве. Как, на ваш взгляд, изменилась российская столица за это время?– Приступая к работе в Москве, я должен сказать, что она очень похорошела за те более чем 20 лет, в течение которых я работал в других странах. Город получил новый архитектурный облик – не только в лице Москва-сити, но и других мест, проведена реконструкция многих зданий. Гуляя по обновленным переулкам и пешеходным зонам в центре столицы с магазинчиками и кафе, я, пожалуй, только теперь впервые почувствовал исторический дух города – атмосферу, которая присуща многим городам, но в Москве она была скрыта под амплуа серого советского города. Сегодняшняя Москва предлагает намного больше возможностей для досуга, отдыха, покупок. Впечатляют новые дороги, современный автопарк в контрасте с загазованным мегаполисом 90-х годов. Мне кажется, что сейчас экологическая ситуация улучшилась. В чем-то Москва остается неизменной, а именно – в высоком уровне культурной жизни, что мы очень ценим. Мы с супругой с подачи ректора Дипакадемии Александра Яковенко уже успели посетить выставку Роберта Фалька в Новой Третьяковке, замечательный музей "Собрание" на Солянке, собираемся в Большой театр на балет.– Какие задачи стоят перед вами на новом посту?– Каждый посол ставит перед собой задачу внести какой-то свой вклад в межгосударственные отношения, помимо всего того, что поручает его руководство. В мои задачи входит объективное информирование моего правительства о развитии дел в России, анализ возможностей и рисков в интересах моей страны, а также экспертный взгляд по темам, которыми занимаемся в рамках наших интеграционных объединений, прежде всего ЕС. Что мне близко, и на чем я также хочу сосредоточиться – это развитие межчеловеческих контактов, культурных связей, поощрение туризма и знакомства со Словакией в России – не только в столице, но и в регионах. У нас уже несколько лет успешно существует бренд страны – Good Idea Slovakia, и я хочу, чтобы как можно больше россиян согласилось с тем, что Словакия – это классная идея. Меня в этих намерениях поддерживает и новый директор Словацкого института в Москве, нашего культурного центра, маэстро Петер Феранец. В России он известен как выдающийся дирижер, в прошлом был художественным руководителем оркестров Большого театра в Москве и Михайловского театра в Санкт Петербурге.– Как вы оцениваете нынешний отношения между Словакией и Россией?– Наши страны связаны историей с ее светлыми и темными моментами, связаны славянством, которое облегчает наше межкультурное общение и взаимопонимание. В буквальном смысле мы также связаны трубопроводами, которые стимулируют торгово-экономическую составляющую наших отношений. С другой стороны, Словакия намного теснее связана всесторонними союзническими узами с пространством, которому она исторически всегда принадлежала, поэтому мы так ценим наше членство в Европейском союзе или коллективную оборону в рамках НАТО. Отношения Словакии и России на сегодняшний день можно охарактеризовать как комплексные, партнерские и построенные на поисках обоюдно выгодных проектов. Хочется выстраивать наши отношения на положительном опыте прошлого, но, как и положено друзьям, не обходить молчанием и разногласия, которые, естественно, присущи любому виду отношений, не исключая межгосударственные.– Каковы наиболее перспективные сферы для развития сотрудничества?– Мы видим потенциал роста нашего торгового оборота в развитии как традиционных отраслей, так и новых направлений экономики. Ценим возможности обучения наших специалистов в российских вузах – я сам выпускник МГИМО, также существует сотрудничество в научных разработках. Важным направлением является культурная и спортивная дипломатия – через наших хоккеистов, которые играют в КХЛ, тема России часто звучит в Словакии. Важна и народная дипломатия, где так активно работают наши парламентарии. На основании опросов среди предпринимателей перспективным является сотрудничество в области энергетики, возобновляющихся источников энергии, решений для "умных городов", а также в области поставок медицинского оборудования и продовольственной продукции. Больше внимания надо уделять новым трендам – "зеленой" экономике и борьбе с последствиями климатических изменений. Кроме того, мы видим потенциал в сотрудничестве с российскими регионами. С многими у нас уже развиваются отношения – например, с Татарстаном, Екатеринбургом, также словацкие компании активно работают в Ростове на Дону и в Нижнем Новгороде.– Что касается товарооборота, какие результаты показал 2020 год, ознаменованный пандемическим кризисом, и какие ожидания от 2021 года?– На динамику торговли в прошлом году негативно повлиял коронавирусный кризис: был спад как в экспорте, так и в импорте. За 11 месяцев 2020 года словацкий экспорт в Россию упал в сравнении с тем же периодом 2019 года на 20%, составив чуть больше одного миллиарда евро, а импорт в Словакию из России упал на 23,4%, в общей сумме (составив – ред.) 3,1 миллиарда евро. Для словацкой экономики эти цифры, однако, не представляют серьезного риска: в доле общего импорта Словакии Россия занимает 5,25%, в рамках которых свыше 85% занимают энергоносители. В Россию направляется меньше 2% от всего словацкого экспорта. В структуре экспорта доминируют легковые машины – 45%, автозапчасти – свыше 5%, а также двигатели внутреннего сгорания, автошины и котлы. Что касается текущего года, еще рано прогнозировать динамику торговли – многое зависит от пандемической ситуации и темпов вакцинации, от чего зависят возможности путешествий, в том числе и для предпринимателей.– Обсуждается ли возобновление регулярного авиасообщения между нашими странами?– Сейчас ситуация сложная, и пока непонятно, когда это может произойти. Однако такое решение может прийти очень быстро. Как только заболеваемость пойдет на спад, в течение нескольких недель может быть принято решение об открытии границ. Но пока у нас считают, что если не сработает текущий локдаун, его придется ужесточить. Авиакомпания "Победа" намеревалась возобновить регулярные полеты между Москвой и Братиславой с февраля, но перевозить пока некого, потому что и в Словакию, и в Россию запрещен въезд иностранцам. В зависимости от отмены ограничений мы надеемся на возобновление полетов и будем рады приветствовать российских туристов в нашей прекрасной стране.– Буквально в понедельник первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Словакию. О каком объеме идет речь, и сколько составит общее количество поставляемой вакцины?– Словакия оказалась в сложной ситуации нехватки вакцин на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 и перегруженности больниц. В штатной ситуации мы бы просто увеличили закупки вакцин, сертифицированных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). К сожалению, производство вакцин не успевает покрывать нужды стран Евросоюза, поэтому некоторые страны решили использовать чрезвычайную форму приобретения вакцин за рубежом – вакцин, у которых пока нет регистрации в Евросоюзе, но которые в ходе клинических испытаний во многих странах мира показали высокую эффективность и безопасность для здоровья граждан. Речь идет прежде всего о российской разработке "Спутник V" и китайской Sinovac. В понедельник в Словакию прибыли первые 200 тысяч доз вакцины "Спутник V" из контракта на поставку до июня двух миллионов доз вакцины, что позволит привить миллион граждан Словакии, то есть примерно одну пятую часть населения страны. Вакцинация "Спутником V", как ожидается, начнется через две недели, после проверки поставленной партии нашими органами надзора над лекарствами. Как сообщил министр здравоохранения, со следующей недели будет открыта запись желающих привиться российской вакциной. – А вы делали прививку российской вакциной?– Мы получили приглашение из министерства иностранных дел России о том, что есть такая возможность. Мы с благодарностью приняли эту ноту, правда, не давали никаких конкретных имен. Но я знаю, что в нашем посольстве есть сотрудники, которые вакцинировались в частном порядке или планируют это сделать.– Учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Словакии, польские врачи помогали проводить тестирование на коронавирус в стране. Рассматривается ли возможность обращения за помощью к российским медикам в борьбе с пандемией?– Особенностью тестирования в Словакии является то, что сбор пробы со слизистой оболочки носа может делать по закону только врач. Естественно, в ситуации общегосударственного тестирования нам в некоторых регионах, особенно приграничных, не хватало врачей. Здесь нам быстро и эффективно помогли наши соседи – поляки, австрийцы, чехи, венгры, которые прислали своих врачей, за что мы им очень благодарны. Польша также предложила и места в польских больницах в случае перегруза словацких больниц в приграничных регионах. Слава богу, мы пока справляемся собственными силами, хотя в последний месяц число людей, нуждающихся в госпитализации, резко возросло. Сотрудничество с российскими медиками мы пока использовали лишь в консультациях по научным разработкам, связанным с пандемией, на уровне экспертов-эпидемиологов.– Вы также работали в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Будете ли использовать свой опыт для того, чтобы развивать отношения Словакии не только с Россией, но и со странами ЕАЭС?– Я сейчас аккредитован для Российской Федерации, а наши отношения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией находятся в ведении моих коллег в Минске и Нур-Султане, что, естественно, не мешает мне поддерживать тесные контакты со многими друзьями и знакомыми в этих странах и следить за развитием дел в странах, где я раньше работал. И так как в Москве находятся штаб-квартиры интеграционных объединений, например, Евразийского экономического союза, то естественно, да, я буду вносить свой скромный вклад и в развитие словацких отношений с другими странами.– Планируются ли в ближайшие месяцы контакты и визиты по внешнеполитической линии и по линии других министерств, а также на высшем уровне?– Краткосрочное планирование с прошлого года весьма затруднено из-за пандемии COVID-19. Закрытие границ и временные ограничения в разных государствах затронули и дипломатическое планирование, где мероприятия переносятся на более поздний срок или в виртуальную сферу. Для решения неотложных задач это целесообразно, однако в этой странной ситуации мы поняли, насколько дипломатия нуждается в личных встречах и переговорах. На сегодняшний день у нас не определены даты конкретных встреч на министерском уровне, однако в перспективе работаем над визитом нашего министра иностранных и европейских дел. Когда эпидемиологическая ситуация позволит, проведем и межмидовские консультации по темам обоюдного интереса на основе протокола о сотрудничестве внешнеполитических ведомств.– Когда состоится очередное заседание российско-словацкой межправительственной комиссии?– Здесь тоже все зависит от нормализации эпидемиологической ситуации. Очередное заседание должно было пройти в прошлом году в Словакии, его перенесли на этот год, но пока определяются возможные даты заседания. В прошлом году сменился председатель словацкой части комиссии, которым стал министр экономики Рихард Сулик, а в феврале этого года – и российский сопредседатель, которым стал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Поэтому очень важно, чтобы они встретились во главе своих делегаций, как только ситуация позволит.

https://ria.ru/20210126/sanktsii-1594569014.html

https://ria.ru/20190606/1555274820.html

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599959748.html

https://ria.ru/20210216/slovakiya-1597535141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любомир регак, россия, словакия, интервью