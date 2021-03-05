https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600155559.html

Офис Зеленского призвал США ввести всеобъемлющие санкции против России

Офис Зеленского призвал США ввести всеобъемлющие санкции против России

Украинские власти призвали Вашингтон ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T20:44

2021-03-05T20:44

2021-03-05T21:19

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

ситуация на украине

реакция на санкции

санкции

nord stream 2 ag

северный поток — 2

донбасс

атлантический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599804730_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_fd90b6653997a152f8731dc5430c14f0.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские власти призвали Вашингтон ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России.Как заявила на видеоконференции американского аналитического центра "Атлантический совет" замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко, ограничения должны включать меры против "Северного потока — 2". По ее словам, прекращение этого проекта является для Киева "критически важным"."Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", — цитирует ее УНИАН.Свириденко отметила, что Киев заинтересован в присоединении Вашингтона к переговорам по ситуации в Донбассе. Также, по ее словам, Украина намерена наращивать военное сотрудничество с США для противостояния киберугрозам, информационным атакам и пропаганде.В начале марта президент США Джо Байден продлил на год американский санкционный режим против России, введенный в 2014 году после событий на Украине и в Крыму.Российская Генеральная прокуратура летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".

https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html

https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html

россия

донбасс

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкции сша против "северного потока — 2", ситуация на украине, реакция на санкции, санкции, nord stream 2 ag, северный поток — 2, донбасс, атлантический совет , владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире, экономика