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Офис Зеленского призвал США ввести всеобъемлющие санкции против России
Офис Зеленского призвал США ввести всеобъемлющие санкции против России
Украинские власти призвали Вашингтон ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T20:44
2021-03-05T21:19
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
ситуация на украине
реакция на санкции
санкции
nord stream 2 ag
северный поток — 2
донбасс
атлантический совет
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские власти призвали Вашингтон ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России.Как заявила на видеоконференции американского аналитического центра "Атлантический совет" замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко, ограничения должны включать меры против "Северного потока — 2". По ее словам, прекращение этого проекта является для Киева "критически важным"."Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", — цитирует ее УНИАН.Свириденко отметила, что Киев заинтересован в присоединении Вашингтона к переговорам по ситуации в Донбассе. Также, по ее словам, Украина намерена наращивать военное сотрудничество с США для противостояния киберугрозам, информационным атакам и пропаганде.В начале марта президент США Джо Байден продлил на год американский санкционный режим против России, введенный в 2014 году после событий на Украине и в Крыму.Российская Генеральная прокуратура летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".
https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html
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россия
донбасс
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", ситуация на украине, реакция на санкции, санкции, nord stream 2 ag, северный поток — 2, донбасс, атлантический совет , владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире, экономика

Офис Зеленского призвал США ввести всеобъемлющие санкции против России

20:44 05.03.2021 (обновлено: 21:19 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинские власти призвали Вашингтон ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" против России.
Как заявила на видеоконференции американского аналитического центра "Атлантический совет" замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко, ограничения должны включать меры против "Северного потока — 2". По ее словам, прекращение этого проекта является для Киева "критически важным".
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"Соединенные Штаты, Европейский Союз и Украина должны координировать позицию. Мы должны вместе работать ради защиты демократии, свободы и выступать против авторитарного режима", — цитирует ее УНИАН.
Свириденко отметила, что Киев заинтересован в присоединении Вашингтона к переговорам по ситуации в Донбассе. Также, по ее словам, Украина намерена наращивать военное сотрудничество с США для противостояния киберугрозам, информационным атакам и пропаганде.
В начале марта президент США Джо Байден продлил на год американский санкционный режим против России, введенный в 2014 году после событий на Украине и в Крыму.
Российская Генеральная прокуратура летом 2019 года признала нежелательной работу НКО "Атлантический совет".
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