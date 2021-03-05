США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского
16:10 05.03.2021 (обновлено: 21:13 05.03.2021)
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского "за значительную коррупцию", сообщил в письменном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен.
Под ограничения попали также жена предпринимателя Ирина, дочь Анжелика и сын Израиль Цви Коломойский. Им всем запретили въезд в США.
"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях, <…> в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды".
Как подчеркнул глава Госдепа, несмотря на то что украинца внесли в черный список на основании его действий в прошлом, нынешние постоянные усилия Коломойского "по подрыву демократических процессов и институтов на Украине", угрожающие будущему страны, вызывают беспокойство.
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Блинкен заявил также, что США продолжат поддерживать реформы на Украине, а Госдеп "будет использовать полномочия, подобные этим, чтобы продвигать принцип ответственности для коррумпированных лиц в регионе и по всему миру".
Минюст США ранее обвинял Коломойского в выводе из основанного им Приватбанка крупных сумм под видом кредитов аффилированным организациям.
В 2016 году правительство Украины национализировало банк, но в 2019-м бизнесмен добился отмены этого решения в суде. Однако Верховная рада приняла специальный закон, который не позволил ему вернуть себе банк.
Кроме того, Минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в Америке стоимостью около 60 миллионов долларов. В ведомстве уверены, что их приобрели сообщники предпринимателя на украденные из Приватбанка деньги.