https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600104205.html

США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского "за значительную коррупцию", сообщил в письменном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:10

2021-03-05T16:10

2021-03-05T21:13

энтони блинкен

игорь коломойский

днепропетровская область

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского "за значительную коррупцию", сообщил в письменном заявлении госсекретарь Энтони Блинкен.Под ограничения попали также жена предпринимателя Ирина, дочь Анжелика и сын Израиль Цви Коломойский. Им всем запретили въезд в США.Как подчеркнул глава Госдепа, несмотря на то что украинца внесли в черный список на основании его действий в прошлом, нынешние постоянные усилия Коломойского "по подрыву демократических процессов и институтов на Украине", угрожающие будущему страны, вызывают беспокойство.Блинкен заявил также, что США продолжат поддерживать реформы на Украине, а Госдеп "будет использовать полномочия, подобные этим, чтобы продвигать принцип ответственности для коррумпированных лиц в регионе и по всему миру".Минюст США ранее обвинял Коломойского в выводе из основанного им Приватбанка крупных сумм под видом кредитов аффилированным организациям.В 2016 году правительство Украины национализировало банк, но в 2019-м бизнесмен добился отмены этого решения в суде. Однако Верховная рада приняла специальный закон, который не позволил ему вернуть себе банк.Кроме того, Минюст США потребовал от американского суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания в Америке стоимостью около 60 миллионов долларов. В ведомстве уверены, что их приобрели сообщники предпринимателя на украденные из Приватбанка деньги.

https://ria.ru/20201231/kolomoyskiy-1591665877.html

https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html

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сша

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энтони блинкен, игорь коломойский, днепропетровская область, сша, украина, в мире