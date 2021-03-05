https://ria.ru/20210305/prigozhin-1600084665.html

Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей

Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей

Люблинский суд Москвы в пятницу частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации, обязав... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T14:51

2021-03-05T14:51

2021-03-05T15:03

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

владимир милов

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Люблинский суд Москвы в пятницу частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации, обязав ответчика опровергнуть порочащие честь сведения и выплатить заявителю 500 тысяч рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Елисеев.В середине октября 2020 года в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и ФБК* 88 миллионов рублей. Эти деньги были взысканы с них по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Организация, включенная Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/prigozhin-1599926443.html

москва

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любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, владимир милов, алексей навальный, москва, происшествия