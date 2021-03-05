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Рособрнадзор рассказал о планах ввести цифровое портфолио школьников
Рособрнадзор рассказал о планах ввести цифровое портфолио школьников
В России может появиться цифровое портфолио школьника, где будут собраны все его учебные и общественные достижения, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T08:17
2021-03-05T08:17
2021-03-05T16:21
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России может появиться цифровое портфолио школьника, где будут собраны все его учебные и общественные достижения, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он уже анонсировал эту идею ранее, отмечая, что благодаря ей со временем станет возможен отказ от экзаменов в привычной форме при отборе в вуз. Сегодня Музаев напомнил, что ЕГЭ критикуют за то, что он не оценивает многие способности и таланты детей."Достижения каждого ученика можно фиксировать, начиная с четвертого класса. Это может быть такая копилка для каждого ребенка, но это копилка не "черных меток", туда, по нашей идее, не будет заноситься поведение, двойки и так далее. Это копилка положительных вещей, в том числе успехов во внеучебной деятельности, спортивных достижений, участия в волонтерстве", — сказал он журналистам.При этом, по мнению Музаева, даже если за такое портфолио будут давать баллы для поступления в вуз без экзаменов, полный отказ от ЕГЭ все равно невозможен, поскольку в разных регионах "копилки" будут наполняться по-разному: у школьников из сельской местности меньше возможностей проявить себя, чем у выпускников из крупных городов. Глава ведомства также добавил, что достижения, учитываемые в рамках портфолио, смогут фиксировать только заслуживающие доверия организации, перечень которых еще предстоит составить.
https://ria.ru/20210302/ekzameny-1599669237.html
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
В России может появиться цифровое портфолио школьника, где будут собраны все его учебные и общественные достижения, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев
.
Он уже анонсировал эту идею ранее, отмечая, что благодаря ей со временем станет возможен отказ от экзаменов в привычной форме при отборе в вуз.
Сегодня Музаев напомнил, что ЕГЭ критикуют за то, что он не оценивает многие способности и таланты детей.
"Достижения каждого ученика можно фиксировать, начиная с четвертого класса. Это может быть такая копилка для каждого ребенка, но это копилка не "черных меток", туда, по нашей идее, не будет заноситься поведение, двойки и так далее. Это копилка положительных вещей, в том числе успехов во внеучебной деятельности, спортивных достижений, участия в волонтерстве", — сказал он журналистам.
При этом, по мнению Музаева, даже если за такое портфолио будут давать баллы для поступления в вуз без экзаменов, полный отказ от ЕГЭ все равно невозможен, поскольку в разных регионах "копилки" будут наполняться по-разному: у школьников из сельской местности меньше возможностей проявить себя, чем у выпускников из крупных городов.
Глава ведомства также добавил, что достижения, учитываемые в рамках портфолио, смогут фиксировать только заслуживающие доверия организации, перечень которых еще предстоит составить.