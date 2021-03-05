https://ria.ru/20210305/portfolio-1600019036.html

Рособрнадзор рассказал о планах ввести цифровое портфолио школьников

Рособрнадзор рассказал о планах ввести цифровое портфолио школьников

В России может появиться цифровое портфолио школьника, где будут собраны все его учебные и общественные достижения, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T08:17

2021-03-05T08:17

2021-03-05T16:21

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России может появиться цифровое портфолио школьника, где будут собраны все его учебные и общественные достижения, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он уже анонсировал эту идею ранее, отмечая, что благодаря ей со временем станет возможен отказ от экзаменов в привычной форме при отборе в вуз. Сегодня Музаев напомнил, что ЕГЭ критикуют за то, что он не оценивает многие способности и таланты детей."Достижения каждого ученика можно фиксировать, начиная с четвертого класса. Это может быть такая копилка для каждого ребенка, но это копилка не "черных меток", туда, по нашей идее, не будет заноситься поведение, двойки и так далее. Это копилка положительных вещей, в том числе успехов во внеучебной деятельности, спортивных достижений, участия в волонтерстве", — сказал он журналистам.При этом, по мнению Музаева, даже если за такое портфолио будут давать баллы для поступления в вуз без экзаменов, полный отказ от ЕГЭ все равно невозможен, поскольку в разных регионах "копилки" будут наполняться по-разному: у школьников из сельской местности меньше возможностей проявить себя, чем у выпускников из крупных городов. Глава ведомства также добавил, что достижения, учитываемые в рамках портфолио, смогут фиксировать только заслуживающие доверия организации, перечень которых еще предстоит составить.

https://ria.ru/20210302/ekzameny-1599669237.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество