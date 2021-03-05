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Распространение коронавируса
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В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса
В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса
Запрет на работу ночных клубов и дискотек продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T16:30
2021-03-05T16:52
александр беглов
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Запрет на работу ночных клубов и дискотек продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Отмечается, что для исполнительных органов государственной власти организация досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению губернатора Петербурга.Также по 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Петербурге.Отмечается, что по 15 мая сохраняются ранее установленные постановлением ограничения.
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александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса

16:30 05.03.2021 (обновлено: 16:52 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Запрет на работу ночных клубов и дискотек продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"По 28 марта продлеваются ограничения… на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для исполнительных органов государственной власти организация досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению губернатора Петербурга.
Также по 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Петербурге.
Отмечается, что по 15 мая сохраняются ранее установленные постановлением ограничения.
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Распространение коронавирусаАлександр БегловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
 
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