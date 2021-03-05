https://ria.ru/20210305/piter-1600108030.html

В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса

В Петербурге продлили ограничения из-за коронавируса

Запрет на работу ночных клубов и дискотек продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T16:30

2021-03-05T16:30

2021-03-05T16:52

александр беглов

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Запрет на работу ночных клубов и дискотек продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление городского правительства от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Отмечается, что для исполнительных органов государственной власти организация досуговых и торжественных мероприятий с очным присутствием граждан допускается только по поручению губернатора Петербурга.Также по 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Петербурге.Отмечается, что по 15 мая сохраняются ранее установленные постановлением ограничения.

https://ria.ru/20210301/narusheniya-1599465641.html

санкт-петербург

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