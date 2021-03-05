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Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
Россияне смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, такую точку зрения высказал в интервью РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:16
2021-03-05T02:16
сергей звенигородский
россия
пенсии
общество
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Раскрыт способ накоплений на достойную пенсию в России
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россияне смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, такую точку зрения высказал в интервью радио Sputnik независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.Жители европейских стран уже давно самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию, позволяющую путешествовать и проводить время на море после выхода на заслуженный отдых, отметил он.По его словам, даже люди с невысокими доходами могут делать накопления, чтобы обеспечить себе комфортную старость, главное – правильно выбрать инструмент, с помощью которого можно добиться поставленной цели. Рассчитывать на "кубышку под кроватью" не стоит, и депозиты тоже не являются подходящим вариантом для инвестиций в обеспеченную старость, подчеркнул пенсионный консультант. "Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции. Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. Главное, чтобы доходность там была выше инфляции", – уточнил Звенигородский. По его словам, медленный рост накоплений не должен останавливать, нужно продолжать откладывать деньги и не тратить их на посторонние цели. Это возможно даже при небольшой зарплате, добавил эксперт, ссылаясь на опыт своих клиентов. Он посоветовал сформулировать для себя цель в виде суммы, которую хотелось бы получать в старости, и ориентироваться на нее при инвестициях в те или иные активы.
https://ria.ru/20210302/pensii-1599536011.html
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сергей звенигородский, россия, пенсии, общество

Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России

02:16 05.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россияне смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, такую точку зрения высказал в интервью радио Sputnik независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
Жители европейских стран уже давно самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию, позволяющую путешествовать и проводить время на море после выхода на заслуженный отдых, отметил он.
"Дело в том, что всю жизнь у них формируется культура инвестирования, они лично откладывают собственные средства", – пояснил Звенигородский.
По его словам, даже люди с невысокими доходами могут делать накопления, чтобы обеспечить себе комфортную старость, главное – правильно выбрать инструмент, с помощью которого можно добиться поставленной цели. Рассчитывать на "кубышку под кроватью" не стоит, и депозиты тоже не являются подходящим вариантом для инвестиций в обеспеченную старость, подчеркнул пенсионный консультант.
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"Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции. Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. Главное, чтобы доходность там была выше инфляции", – уточнил Звенигородский.
По его словам, медленный рост накоплений не должен останавливать, нужно продолжать откладывать деньги и не тратить их на посторонние цели. Это возможно даже при небольшой зарплате, добавил эксперт, ссылаясь на опыт своих клиентов.
"При зарплате в 30 тысяч рублей и при двух детях можно одну тысячу рублей каждый месяц откладывать. Несмотря на то, что сумма не выглядит большой, но уже за год эти 12 тысяч плюс 7-10 процентов годовых уже смотрятся хорошо", – сказал Звенигородский.
Он посоветовал сформулировать для себя цель в виде суммы, которую хотелось бы получать в старости, и ориентироваться на нее при инвестициях в те или иные активы.
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