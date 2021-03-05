https://ria.ru/20210305/pensiya-1600002006.html

Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России

Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России

Россияне смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, такую точку зрения высказал в интервью РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:16

2021-03-05T02:16

2021-03-05T02:16

сергей звенигородский

россия

пенсии

общество

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Раскрыт способ накоплений на достойную пенсию в России

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Россияне смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, такую точку зрения высказал в интервью радио Sputnik независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.Жители европейских стран уже давно самостоятельно заботятся о том, чтобы получать высокую пенсию, позволяющую путешествовать и проводить время на море после выхода на заслуженный отдых, отметил он.По его словам, даже люди с невысокими доходами могут делать накопления, чтобы обеспечить себе комфортную старость, главное – правильно выбрать инструмент, с помощью которого можно добиться поставленной цели. Рассчитывать на "кубышку под кроватью" не стоит, и депозиты тоже не являются подходящим вариантом для инвестиций в обеспеченную старость, подчеркнул пенсионный консультант. "Депозиты функцию инвестирования не выполняют никак, они всегда будут ниже инфляции. Есть программы типа индивидуального инвестиционного фонда, есть негосударственные пенсионные фонды, есть страховые компании и брокерские компании. Главное, чтобы доходность там была выше инфляции", – уточнил Звенигородский. По его словам, медленный рост накоплений не должен останавливать, нужно продолжать откладывать деньги и не тратить их на посторонние цели. Это возможно даже при небольшой зарплате, добавил эксперт, ссылаясь на опыт своих клиентов. Он посоветовал сформулировать для себя цель в виде суммы, которую хотелось бы получать в старости, и ориентироваться на нее при инвестициях в те или иные активы.

https://ria.ru/20210302/pensii-1599536011.html

https://ria.ru/20210223/pensiya-1598626085.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей звенигородский, россия, пенсии, общество