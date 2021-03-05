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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210305/opek-1600008030.html
ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти
ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти
ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T00:45
2021-03-05T00:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
опек
александр новак
саудовская аравия
москва
европа
brent
милан
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.Новак пояснил, что для России такое решение важно, так как отвечает внутренним потребностям рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны прошлого года, и необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ. При этом, по словам вице-премьера, РФ и Казахстан лишь временно наращивают добычу опережающими темпами, но позднее собираются войти в график вместе со всеми странами ОПЕК+.Риск перегреваРешение остальных стран ОПЕК+ сохранить свою добычу нефти на текущем уровне, тогда как все больше аналитических агентств заявляют о позитивных прогнозах по восстановлению спроса, вызвало вопрос о риске создания ситуации перегрева рынка. Цена на нефть Brent в свою очередь на решении альянса подскакивала более чем на 5% и достигала 67,72 доллара за баррель.Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что подобных рисков не видит. Новак также отметил, что сложившийся сейчас дефицит предложения позитивен, так как снижает излишки накопленных запасов нефти, а рост цен говорит об оптимизме и восстановлении рынка. Тем не менее он добавил, что за риском перегрева альянсу все же нужно следить."Надо внимательно просто смотреть, чтобы не было перегрева на рынке, чтобы цены не были завышены и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей и интересы потребителей. Поэтому, я думаю, что дальше ситуация будет более стабильной", - сказал российский вице-премьер.Благоразумие и осторожностьСаудовский министр пояснил, что в своем решении он лично и альянс в целом руководствуются благоразумием. Он подчеркнул, что всегда фокусируется не на ценах, а на дисциплине в ОПЕК+ и приведении коммерческих запасов норме."Когда такая непредсказуемость и неопределенность, я думаю, всегда есть выбор. Я принадлежу к консервативной школе и придерживаюсь более осторожного подхода ко всему. И верю только тому, что вижу... Просто посмотрите на то, что происходит в Европе, Милане, подобное заставляет избегать риска. Так что благоразумие диктует необходимость сохранять осторожность", - пояснил бен Сальман.Сохранила Саудовская Аравия и свое добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки сверх квоты по сделке ОПЕК+, которое изначально объявляла лишь на февраль и март. "Мы посмотрим, что будет требоваться на рынке, и мы не торопимся... Мы вернем этот 1 миллион баррелей в свое время, когда нам будет комфортно это сделать", - сказал министр.Таким образом, ОПЕК+ в апреле будет сокращать добычу нефти на 6,9 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольных объемов Саудовской Аравии - на 7,9 миллиона. Россия и Казахстан, которые уже в феврале и марте также имели возможность слегка увеличить производство, будут добывать 9,38 миллиона баррелей в сутки и 1,457 миллиона соответственно. И по ожиданиям Новака, мировой спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в начале или середине 2022 года.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Но по мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
https://ria.ru/20210304/neft-1600006215.html
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россия, опек, александр новак, саудовская аравия, москва, европа, brent, милан, нефть, экономика

ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти

00:45 05.03.2021
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ОПЕК+ по итогам заседания в четверг неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.
"Переговоры были, с одной стороны, достаточно сложными, с другой - конструктивными... Задачей было определить, что делать с апреля. И здесь была достаточно бурная дискуссия, потому что много на рынке сегодня неопределенностей, и в то же время мы видим и позитивные ростки по восстановлению мировой экономики, в том числе из-за проводимой вакцинации", - прокомментировал результаты заседания вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак пояснил, что для России такое решение важно, так как отвечает внутренним потребностям рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны прошлого года, и необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ. При этом, по словам вице-премьера, РФ и Казахстан лишь временно наращивают добычу опережающими темпами, но позднее собираются войти в график вместе со всеми странами ОПЕК+.

Риск перегрева

Решение остальных стран ОПЕК+ сохранить свою добычу нефти на текущем уровне, тогда как все больше аналитических агентств заявляют о позитивных прогнозах по восстановлению спроса, вызвало вопрос о риске создания ситуации перегрева рынка. Цена на нефть Brent в свою очередь на решении альянса подскакивала более чем на 5% и достигала 67,72 доллара за баррель.
Однако министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что подобных рисков не видит. Новак также отметил, что сложившийся сейчас дефицит предложения позитивен, так как снижает излишки накопленных запасов нефти, а рост цен говорит об оптимизме и восстановлении рынка. Тем не менее он добавил, что за риском перегрева альянсу все же нужно следить.
"Надо внимательно просто смотреть, чтобы не было перегрева на рынке, чтобы цены не были завышены и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей и интересы потребителей. Поэтому, я думаю, что дальше ситуация будет более стабильной", - сказал российский вице-премьер.
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Благоразумие и осторожность

Саудовский министр пояснил, что в своем решении он лично и альянс в целом руководствуются благоразумием. Он подчеркнул, что всегда фокусируется не на ценах, а на дисциплине в ОПЕК+ и приведении коммерческих запасов норме.
"Когда такая непредсказуемость и неопределенность, я думаю, всегда есть выбор. Я принадлежу к консервативной школе и придерживаюсь более осторожного подхода ко всему. И верю только тому, что вижу... Просто посмотрите на то, что происходит в Европе, Милане, подобное заставляет избегать риска. Так что благоразумие диктует необходимость сохранять осторожность", - пояснил бен Сальман.
Сохранила Саудовская Аравия и свое добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки сверх квоты по сделке ОПЕК+, которое изначально объявляла лишь на февраль и март. "Мы посмотрим, что будет требоваться на рынке, и мы не торопимся... Мы вернем этот 1 миллион баррелей в свое время, когда нам будет комфортно это сделать", - сказал министр.
Таким образом, ОПЕК+ в апреле будет сокращать добычу нефти на 6,9 миллиона баррелей в сутки, а с учетом добровольных объемов Саудовской Аравии - на 7,9 миллиона. Россия и Казахстан, которые уже в феврале и марте также имели возможность слегка увеличить производство, будут добывать 9,38 миллиона баррелей в сутки и 1,457 миллиона соответственно. И по ожиданиям Новака, мировой спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в начале или середине 2022 года.
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Но по мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияМоскваЕвропаBrentМиланНефтьЭкономика
 
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