https://ria.ru/20210305/mts-1600114341.html

МТС планирует запустить пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге летом

МТС планирует запустить пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге летом

Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует летом запустить пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:09

2021-03-05T17:09

2021-03-05T17:10

кронштадт

huawei technologies

мтс

москва

ленинградская область

санкт-петербург

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ff5c5b8b7856f45786b750ffbe269737.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует летом запустить пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.МТС в пятницу объявила о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.Коротин уточнил, что компания пригласит петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами для участия в массовом пилоте. "Они получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети и оценить разницу в возможностях – скорости загрузки тяжелого контента, просмотре видео в UHD-качестве, сервисах виртуальной и дополненной реальности", - добавил он.В августе 2019 года МТС совместно с Huawei запустил пилотные зоны связи стандарта 5G в Москве и Кронштадте. "Когда мы запускали пилотную зону 5G в Кроншдате, к нам часто приходили с вопросами – можно ли протестировать сеть обычным пользователям. Но у той сети была другая задача", - отметил Коротин.В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

https://ria.ru/20210113/htc-1592886566.html

москва

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, huawei technologies, мтс, москва, ленинградская область, санкт-петербург, технологии