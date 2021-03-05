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МТС планирует запустить пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге летом
МТС планирует запустить пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге летом
Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует летом запустить пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:09
2021-03-05T17:10
кронштадт
huawei technologies
мтс
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ленинградская область
санкт-петербург
технологии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует летом запустить пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.МТС в пятницу объявила о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.Коротин уточнил, что компания пригласит петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами для участия в массовом пилоте. "Они получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети и оценить разницу в возможностях – скорости загрузки тяжелого контента, просмотре видео в UHD-качестве, сервисах виртуальной и дополненной реальности", - добавил он.В августе 2019 года МТС совместно с Huawei запустил пилотные зоны связи стандарта 5G в Москве и Кронштадте. "Когда мы запускали пилотную зону 5G в Кроншдате, к нам часто приходили с вопросами – можно ли протестировать сеть обычным пользователям. Но у той сети была другая задача", - отметил Коротин.В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
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кронштадт, huawei technologies, мтс, москва, ленинградская область, санкт-петербург, технологии

МТС планирует запустить пользовательскую 5G-сеть в Санкт-Петербурге летом

17:09 05.03.2021 (обновлено: 17:10 05.03.2021)
 
© Depositphotos / nirutdps Сеть 5G
Сеть 5G - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Depositphotos / nirutdps
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Крупнейший российский сотовый оператор МТС планирует летом запустить пользовательскую сеть 5G в Санкт-Петербурге, сообщил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.
МТС в пятницу объявила о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками.
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"Сегодня коллеги в Москве запустили первую пилотную сеть 5G именно для пользователей в 14 популярных локациях города... В наших планах запустить аналогичные зоны и в Петербурге уже этим летом. Наша команда отобрала больше десяти популярных у петербуржцев мест, где будет доступна сеть нового поколения", - написал Коротин на своей странице в соцсети Facebook.

Коротин уточнил, что компания пригласит петербуржцев с 5G-совместимыми смартфонами для участия в массовом пилоте. "Они получат SMS с приглашением подключиться к пилотной сети и оценить разницу в возможностях – скорости загрузки тяжелого контента, просмотре видео в UHD-качестве, сервисах виртуальной и дополненной реальности", - добавил он.
В августе 2019 года МТС совместно с Huawei запустил пилотные зоны связи стандарта 5G в Москве и Кронштадте. "Когда мы запускали пилотную зону 5G в Кроншдате, к нам часто приходили с вопросами – можно ли протестировать сеть обычным пользователям. Но у той сети была другая задача", - отметил Коротин.
В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
 
КронштадтHuawei TechnologiesМТСМоскваЛенинградская областьСанкт-ПетербургТехнологии
 
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