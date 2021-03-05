https://ria.ru/20210305/metka-1600162815.html
Заявление главы Госдепа назвали "черной меткой" для Зеленского
Заявление главы Госдепа назвали "черной меткой" для Зеленского
Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T22:29
2021-03-05T22:29
2021-03-05T22:54
ситуация на украине
санкции
игорь коломойский
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_340620f5b9a514c8fa1033ca959b4ff1.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США.В частности, автор статьи акцентировал внимание на введении санкций против предпринимателя и предположил, что этот шаг со стороны Вашингтона можно расценить как сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому."Сегодня Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому", — говорится в материале.По мнению автора, США стремятся надавить на Зеленского, чтобы "люди Коломойского" не имели доступа к госактивам. Конкретных имен в статье не перечислили.Также издание допустило, что санкции являются ответом Запада на политическую позицию предпринимателя. В частности, автор привел в качестве примера предложение Коломойского улучшить отношения с Россией, прозвучавшее еще в конце 2019 года.Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении сообщил о введении санкций против Игоря Коломойского и его семьи. Как отметил Блинкен, бизнесмена внесли в список за "значительную коррупцию".
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600155559.html
https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564818113_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_303a5dbeac2474c9fbaf49d6b2d4e9e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, санкции, игорь коломойский, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире