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Заявление главы Госдепа назвали "черной меткой" для Зеленского
Заявление главы Госдепа назвали "черной меткой" для Зеленского
Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T22:29
2021-03-05T22:54
ситуация на украине
санкции
игорь коломойский
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США.В частности, автор статьи акцентировал внимание на введении санкций против предпринимателя и предположил, что этот шаг со стороны Вашингтона можно расценить как сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому."Сегодня Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому", — говорится в материале.По мнению автора, США стремятся надавить на Зеленского, чтобы "люди Коломойского" не имели доступа к госактивам. Конкретных имен в статье не перечислили.Также издание допустило, что санкции являются ответом Запада на политическую позицию предпринимателя. В частности, автор привел в качестве примера предложение Коломойского улучшить отношения с Россией, прозвучавшее еще в конце 2019 года.Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении сообщил о введении санкций против Игоря Коломойского и его семьи. Как отметил Блинкен, бизнесмена внесли в список за "значительную коррупцию".
https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600155559.html
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ситуация на украине, санкции, игорь коломойский, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире

Заявление главы Госдепа назвали "черной меткой" для Зеленского

22:29 05.03.2021 (обновлено: 22:54 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США.
В частности, автор статьи акцентировал внимание на введении санкций против предпринимателя и предположил, что этот шаг со стороны Вашингтона можно расценить как сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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"Сегодня Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому", — говорится в материале.
По мнению автора, США стремятся надавить на Зеленского, чтобы "люди Коломойского" не имели доступа к госактивам. Конкретных имен в статье не перечислили.
Также издание допустило, что санкции являются ответом Запада на политическую позицию предпринимателя. В частности, автор привел в качестве примера предложение Коломойского улучшить отношения с Россией, прозвучавшее еще в конце 2019 года.
Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении сообщил о введении санкций против Игоря Коломойского и его семьи. Как отметил Блинкен, бизнесмена внесли в список за "значительную коррупцию".
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