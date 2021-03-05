https://ria.ru/20210305/metka-1600162815.html

Заявление главы Госдепа назвали "черной меткой" для Зеленского

Заявление главы Госдепа назвали "черной меткой" для Зеленского

Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T22:29

2021-03-05T22:29

2021-03-05T22:54

ситуация на украине

санкции

игорь коломойский

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США.В частности, автор статьи акцентировал внимание на введении санкций против предпринимателя и предположил, что этот шаг со стороны Вашингтона можно расценить как сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому."Сегодня Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому", — говорится в материале.По мнению автора, США стремятся надавить на Зеленского, чтобы "люди Коломойского" не имели доступа к госактивам. Конкретных имен в статье не перечислили.Также издание допустило, что санкции являются ответом Запада на политическую позицию предпринимателя. В частности, автор привел в качестве примера предложение Коломойского улучшить отношения с Россией, прозвучавшее еще в конце 2019 года.Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении сообщил о введении санкций против Игоря Коломойского и его семьи. Как отметил Блинкен, бизнесмена внесли в список за "значительную коррупцию".

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600155559.html

https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html

сша

украина

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ситуация на украине, санкции, игорь коломойский, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире