https://ria.ru/20210305/kurort-1600028923.html

Еще один популярный курорт откроет границы для россиян

Еще один популярный курорт откроет границы для россиян

Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян, сообщает издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T09:59

2021-03-05T09:59

2021-03-05T10:41

туризм

новости - туризм

сейшельские острова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/134037/91/1340379102_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e28b72cc7590a0c2239cdacfe61dc9c8.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян, сообщает издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.Радегонде уточнил, что с 25 марта острова открываются для всех, кроме туристов из стран Южной Африки.Условием для въезда станет отрицательный ПЦР тест на COVID-19, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт. Министр отметил, что приезжающих не обяжут проходить 14-дневный карантин, но они должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.В прошлом году большинство стран прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии.С августа перелеты постепенно начали возобновлять. Сейчас россияне могут купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Грузию, на Кубу, Мальдивы, Сейшелы. Условия въезда везде разные: где-то достаточно отрицательного теста на коронавирус, а где-то придется отсидеть две недели на карантине.

https://ria.ru/20210304/bali-1599991851.html

сейшельские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, сейшельские острова, в мире