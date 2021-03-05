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Еще один популярный курорт откроет границы для россиян
Еще один популярный курорт откроет границы для россиян
Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян, сообщает издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T09:59
2021-03-05T10:41
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сейшельские острова
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян, сообщает издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.Радегонде уточнил, что с 25 марта острова открываются для всех, кроме туристов из стран Южной Африки.Условием для въезда станет отрицательный ПЦР тест на COVID-19, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт. Министр отметил, что приезжающих не обяжут проходить 14-дневный карантин, но они должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.В прошлом году большинство стран прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии.С августа перелеты постепенно начали возобновлять. Сейчас россияне могут купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Грузию, на Кубу, Мальдивы, Сейшелы. Условия въезда везде разные: где-то достаточно отрицательного теста на коронавирус, а где-то придется отсидеть две недели на карантине.
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туризм, новости - туризм, сейшельские острова, в мире

Еще один популярный курорт откроет границы для россиян

09:59 05.03.2021 (обновлено: 10:41 05.03.2021)
 
© Fotolia / Jenny SturmПляж на Сейшельских островах
Пляж на Сейшельских островах - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Fotolia / Jenny Sturm
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранцев, включая россиян, сообщает издание Seychelles News Angecy со ссылкой на заявление министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде.

"Мы надеемся получить передышку для нашей экономики. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками", — подчеркнул он.

Радегонде уточнил, что с 25 марта острова открываются для всех, кроме туристов из стран Южной Африки.
Условием для въезда станет отрицательный ПЦР тест на COVID-19, выполненный за 72 часа до прибытия на курорт. Министр отметил, что приезжающих не обяжут проходить 14-дневный карантин, но они должны будут носить маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию.
В прошлом году большинство стран прекратили регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии.
С августа перелеты постепенно начали возобновлять. Сейчас россияне могут купить билеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Грузию, на Кубу, Мальдивы, Сейшелы. Условия въезда везде разные: где-то достаточно отрицательного теста на коронавирус, а где-то придется отсидеть две недели на карантине.
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