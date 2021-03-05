https://ria.ru/20210305/karta-1600085928.html
В Турции российскую карту стерли со скульптуры по требованию Украины
В Турции российскую карту стерли со скульптуры по требованию Украины
Украинских дипломатов возмутила скульптура на турецком курорте с картой России, следует из сообщения заместителя министра иностранных дел страны Эмине... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:56
2021-03-05T14:56
2021-03-05T15:29
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинских дипломатов возмутила скульптура на турецком курорте с картой России, следует из сообщения заместителя министра иностранных дел страны Эмине Джапаровой в Facebook."Во время одного из международных арт-фестивалей в городе Аланья на одной из скульптур, автором которой являлся гражданин России, заметили карту России с оккупированным Крымом", — написала она.По ее словам, украинский МИД "немедленно принял меры". В частности, консул Эмир Рустамов посетил Аланью и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с требованием убрать якобы неправильную карту.Как видно на опубликованной Джапаровой фотографии, городские власти стерли карту. В Москве не раз подчеркивали, что полуостров воссоединился с Россией после проведенного в полном соответствии с международным правом референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей региона высказались за вхождение в состав государства. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html
https://ria.ru/20210212/turtsiya-1597260187.html
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россия, эмине джапарова, аланья (город), турция, республика крым, украина, соцсети, в мире