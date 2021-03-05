Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210305/karta-1600085928.html
В Турции российскую карту стерли со скульптуры по требованию Украины
В Турции российскую карту стерли со скульптуры по требованию Украины
Украинских дипломатов возмутила скульптура на турецком курорте с картой России, следует из сообщения заместителя министра иностранных дел страны Эмине... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T14:56
2021-03-05T15:29
россия
эмине джапарова
аланья (город)
турция
республика крым
украина
соцсети
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600080193_0:180:960:720_1920x0_80_0_0_f784f0574e31149705674af9cf979159.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинских дипломатов возмутила скульптура на турецком курорте с картой России, следует из сообщения заместителя министра иностранных дел страны Эмине Джапаровой в Facebook."Во время одного из международных арт-фестивалей в городе Аланья на одной из скульптур, автором которой являлся гражданин России, заметили карту России с оккупированным Крымом", — написала она.По ее словам, украинский МИД "немедленно принял меры". В частности, консул Эмир Рустамов посетил Аланью и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с требованием убрать якобы неправильную карту.Как видно на опубликованной Джапаровой фотографии, городские власти стерли карту. В Москве не раз подчеркивали, что полуостров воссоединился с Россией после проведенного в полном соответствии с международным правом референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей региона высказались за вхождение в состав государства. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html
https://ria.ru/20210212/turtsiya-1597260187.html
россия
аланья (город)
турция
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600080193_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a3690fddf3e1681351c032d9a852de82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эмине джапарова, аланья (город), турция, республика крым, украина, соцсети, в мире

В Турции российскую карту стерли со скульптуры по требованию Украины

14:56 05.03.2021 (обновлено: 15:29 05.03.2021)
 
© Фото : @edzhaparova/FacebookСкульптура с картой России на фестивале в турецкой Алании
Скульптура с картой России на фестивале в турецкой Алании - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : @edzhaparova/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинских дипломатов возмутила скульптура на турецком курорте с картой России, следует из сообщения заместителя министра иностранных дел страны Эмине Джапаровой в Facebook.
"Во время одного из международных арт-фестивалей в городе Аланья на одной из скульптур, автором которой являлся гражданин России, заметили карту России с оккупированным Крымом", — написала она.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 15:00
Депутат Рады опубликовал карту Украины без Крыма
По ее словам, украинский МИД "немедленно принял меры". В частности, консул Эмир Рустамов посетил Аланью и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с требованием убрать якобы неправильную карту.
Как видно на опубликованной Джапаровой фотографии, городские власти стерли карту.
© Фото : @edzhaparova/FacebookСкульптура с картой России на фестивале в турецкой Алании
Скульптура с картой России на фестивале в турецкой Алании - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© Фото : @edzhaparova/Facebook
Скульптура с картой России на фестивале в турецкой Алании
В Москве не раз подчеркивали, что полуостров воссоединился с Россией после проведенного в полном соответствии с международным правом референдума, по итогам которого подавляющее большинство жителей региона высказались за вхождение в состав государства. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 18:10
В России отреагировали на карту с "турецкими" Крымом и Кубанью
 
РоссияЭмине ДжапароваАланья (город)ТурцияРеспублика КрымУкраинаСоцсетиВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Сенатор блокировал кандидатуру директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"
05:05Названа опасная ошибка при парковке автомобиля
04:44Блинкен обсудил с Пашиняном ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе
04:24Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
04:20Кинолог развеял главные мифы о маленьких собаках
04:10Россиянам рассказали, как вести беседу с телефонными продавцами
03:41В Японском море эвакуировали всех рыбаков с горящего российского судна
03:38Врач рассказал, как долго заболевшие COVID-19 дети остаются заразны
03:35NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
03:32Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу
03:27Источники назвали возможного кандидата для туристического полета на МКС
03:14Премьер Словакии жестко ответил на призыв отказаться от "Спутника V"
03:08Эксперт назвал шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08Переедание может привести к встрече с хирургом
03:03В Раде пообещали Зеленскому судьбу расстрелянного Чаушеску
03:02В Японском море загорелось российское судно с 30 рыбаками
02:15Байден продлил санкции против Ирана
02:09"ЕС рушится на глазах": британцы высказались о российской вакцине
01:24Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
01:17Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве, сообщил источник
Лента новостейМолния