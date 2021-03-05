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Глава Минцифры опроверг сообщения об отключении домашнего интернета
Глава Минцифры опроверг сообщения об отключении домашнего интернета
Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил РИА Новости, что силовики пока не продлили ранее выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета, но... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T17:18
2021-03-05T19:49
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил РИА Новости, что силовики пока не продлили ранее выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета, но подчеркнул, что ведомство не допустит отключения россиян от Сети.О том, что 11 марта в России закончится действие разрешений Государственной комиссии по радиочастотам на диапазон 3,4-3,6 гигагерца, который используется для доступа в интернет, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, операторам фиксированного беспроводного доступа придется отключить свои сети. Они просили продлить разрешения, но ответа пока не получили."Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет", — заявил Шадаев, комментируя ситуацию.По его данным, всего на этих частотах регулярным доступом в интернет пользуются менее 100 тысяч абонентов.Министр подчеркнул, что министерство обсуждает возможные условия пролонгации разрешений с силовыми ведомствами.
https://ria.ru/20210305/chastoty-1600094367.html
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество

Глава Минцифры опроверг сообщения об отключении домашнего интернета

17:18 05.03.2021 (обновлено: 19:49 05.03.2021)
 
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил РИА Новости, что силовики пока не продлили ранее выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета, но подчеркнул, что ведомство не допустит отключения россиян от Сети.
О том, что 11 марта в России закончится действие разрешений Государственной комиссии по радиочастотам на диапазон 3,4-3,6 гигагерца, который используется для доступа в интернет, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, операторам фиксированного беспроводного доступа придется отключить свои сети. Они просили продлить разрешения, но ответа пока не получили.
Wi-fi роутер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
Вчера, 15:48
В Минцифры объяснили, как избежать отключения интернета у пользователей
"Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет", — заявил Шадаев, комментируя ситуацию.
По его данным, всего на этих частотах регулярным доступом в интернет пользуются менее 100 тысяч абонентов.
Министр подчеркнул, что министерство обсуждает возможные условия пролонгации разрешений с силовыми ведомствами.
"Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных", — заключил Шадаев.
Чат бот - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Общество
 
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