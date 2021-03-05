https://ria.ru/20210305/internet-1600115906.html

Глава Минцифры опроверг сообщения об отключении домашнего интернета

Глава Минцифры опроверг сообщения об отключении домашнего интернета

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил РИА Новости, что силовики пока не продлили ранее выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета, но... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:18

2021-03-05T17:18

2021-03-05T19:49

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил РИА Новости, что силовики пока не продлили ранее выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета, но подчеркнул, что ведомство не допустит отключения россиян от Сети.О том, что 11 марта в России закончится действие разрешений Государственной комиссии по радиочастотам на диапазон 3,4-3,6 гигагерца, который используется для доступа в интернет, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, операторам фиксированного беспроводного доступа придется отключить свои сети. Они просили продлить разрешения, но ответа пока не получили."Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет", — заявил Шадаев, комментируя ситуацию.По его данным, всего на этих частотах регулярным доступом в интернет пользуются менее 100 тысяч абонентов.Министр подчеркнул, что министерство обсуждает возможные условия пролонгации разрешений с силовыми ведомствами.

https://ria.ru/20210305/chastoty-1600094367.html

https://ria.ru/20210226/internet-boty-1599029145.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество