https://ria.ru/20210305/gorodok-1600029665.html

Стоянов назвал любимую сцену из "Городка"

Стоянов назвал любимую сцену из "Городка"

Российский актер Юрий Стоянов в интервью YouTube-каналу "Ещенепознер" рассказал, какая из сцен программы "Городок" его самая любимая. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:12

2021-03-05T10:12

2021-03-05T11:14

шоу-бизнес

городок (передача)

россия

культура

юрий стоянов

илья олейников

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский актер Юрий Стоянов в интервью YouTube-каналу "Ещенепознер" рассказал, какая из сцен программы "Городок" его самая любимая.Она вошла в послесловие — сценку показали перед титрами одного из выпусков передачи в 1998 году. Эта история, по словам артиста, "однокадровая" и ее придумали буквально на ходу, а сняли на пленочную камеру. Действие сценки разворачивается на углу улицы Моховая.Затем герой сцены сначала отдал первому из них телефон, следующему пальто, после он отдал деньги и кошелек, еще одному — часы. В итоге Стоянов вставал в конце этой линии из нищих."Это был образ кризиса 1998 года", — подытожил артист.За этот сюжет, как считает Стоянов, а не за передачу в целом, им дали "ТЭФИ". Илья Олейников и Юрий Стоянов запустили сатирическую передачу "Городок" в 1993 году. Артисты были не только исполнителями ролей, но и сценаристами и режиссерами. Программа состояла из нескольких рубрик. Передача получила несколько премий "ТЭФИ" в номинации "Лучшая развлекательная программа" в 1999 и 2002 годах. В 2012 году Олейников умер, после чего передачу закрыли.

https://ria.ru/20210228/zarplata-1599282542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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шоу-бизнес, городок (передача), россия, юрий стоянов, илья олейников