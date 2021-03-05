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Стоянов назвал любимую сцену из "Городка"
Стоянов назвал любимую сцену из "Городка"
Российский актер Юрий Стоянов в интервью YouTube-каналу "Ещенепознер" рассказал, какая из сцен программы "Городок" его самая любимая. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:12
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шоу-бизнес
городок (передача)
россия
культура
юрий стоянов
илья олейников
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский актер Юрий Стоянов в интервью YouTube-каналу "Ещенепознер" рассказал, какая из сцен программы "Городок" его самая любимая.Она вошла в послесловие — сценку показали перед титрами одного из выпусков передачи в 1998 году. Эта история, по словам артиста, "однокадровая" и ее придумали буквально на ходу, а сняли на пленочную камеру. Действие сценки разворачивается на углу улицы Моховая.Затем герой сцены сначала отдал первому из них телефон, следующему пальто, после он отдал деньги и кошелек, еще одному — часы. В итоге Стоянов вставал в конце этой линии из нищих."Это был образ кризиса 1998 года", — подытожил артист.За этот сюжет, как считает Стоянов, а не за передачу в целом, им дали "ТЭФИ". Илья Олейников и Юрий Стоянов запустили сатирическую передачу "Городок" в 1993 году. Артисты были не только исполнителями ролей, но и сценаристами и режиссерами. Программа состояла из нескольких рубрик. Передача получила несколько премий "ТЭФИ" в номинации "Лучшая развлекательная программа" в 1999 и 2002 годах. В 2012 году Олейников умер, после чего передачу закрыли.
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шоу-бизнес, городок (передача), россия, юрий стоянов, илья олейников

Стоянов назвал любимую сцену из "Городка"

10:12 05.03.2021 (обновлено: 11:14 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНародный артист России Юрий Стоянов
Народный артист России Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский актер Юрий Стоянов в интервью YouTube-каналу "Ещенепознер" рассказал, какая из сцен программы "Городок" его самая любимая.
Она вошла в послесловие — сценку показали перед титрами одного из выпусков передачи в 1998 году. Эта история, по словам артиста, "однокадровая" и ее придумали буквально на ходу, а сняли на пленочную камеру. Действие сценки разворачивается на углу улицы Моховая.
"Я мимо церкви шел, пытался набрать номер телефона, а там голос говорил "на вашем счету нет денег", какая-то стандартная фраза которая говорит о том, что номер отключен за неуплату. И стояла череда нищих, человек шесть", — пояснил артист.
Затем герой сцены сначала отдал первому из них телефон, следующему пальто, после он отдал деньги и кошелек, еще одному — часы. В итоге Стоянов вставал в конце этой линии из нищих.
"Это был образ кризиса 1998 года", — подытожил артист.
За этот сюжет, как считает Стоянов, а не за передачу в целом, им дали "ТЭФИ".
Илья Олейников и Юрий Стоянов запустили сатирическую передачу "Городок" в 1993 году. Артисты были не только исполнителями ролей, но и сценаристами и режиссерами. Программа состояла из нескольких рубрик. Передача получила несколько премий "ТЭФИ" в номинации "Лучшая развлекательная программа" в 1999 и 2002 годах. В 2012 году Олейников умер, после чего передачу закрыли.
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КультураШоу-бизнесГородок (передача)РоссияЮрий СтояновИлья Олейников
 
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