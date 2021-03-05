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Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ
Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:21
2021-03-05T12:11
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сн_образование
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19.Он отметил, что в прошлом году от экзамена отказались около десяти процентов выпускников.В этом году выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ — для получения аттестата достаточно будет сдать Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены одиннадцатиклассники будут сдавать с 25 мая по 16 июня, дополнительный период — с 13 по 17 июля и с 3 по 15 сентября.
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ

10:21 05.03.2021 (обновлено: 12:11 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19.
Он отметил, что в прошлом году от экзамена отказались около десяти процентов выпускников.

"В этом году будет примерно так же. Десять процентов — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", — сказал Музаев.

В этом году выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ — для получения аттестата достаточно будет сдать Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.
Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены одиннадцатиклассники будут сдавать с 25 мая по 16 июня, дополнительный период — с 13 по 17 июля и с 3 по 15 сентября.
Пробная сдача Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 17:13
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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