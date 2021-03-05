https://ria.ru/20210305/ege-1600031927.html

Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ

Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T10:21

2021-03-05T10:21

2021-03-05T12:11

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19.Он отметил, что в прошлом году от экзамена отказались около десяти процентов выпускников.В этом году выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ — для получения аттестата достаточно будет сдать Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены одиннадцатиклассники будут сдавать с 25 мая по 16 июня, дополнительный период — с 13 по 17 июля и с 3 по 15 сентября.

https://ria.ru/20210304/ege-1599955409.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество