https://ria.ru/20210305/ege-1600031927.html
Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ
Рособрнадзор допустил возможность отмены ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T10:21
2021-03-05T10:21
2021-03-05T12:11
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19.Он отметил, что в прошлом году от экзамена отказались около десяти процентов выпускников.В этом году выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ — для получения аттестата достаточно будет сдать Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены одиннадцатиклассники будут сдавать с 25 мая по 16 июня, дополнительный период — с 13 по 17 июля и с 3 по 15 сентября.
https://ria.ru/20210304/ege-1599955409.html
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев
прокомментировал возможность отмены ЕГЭ из-за пандемии COVID-19.
Он отметил, что в прошлом году от экзамена отказались около десяти процентов выпускников.
"В этом году будет примерно так же. Десять процентов — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", — сказал Музаев.
В этом году выпускники, не собирающиеся поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ — для получения аттестата достаточно будет сдать Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. В Рособрнадзоре не исключают, что такая практика может стать постоянной.
Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены одиннадцатиклассники будут сдавать с 25 мая по 16 июня, дополнительный период — с 13 по 17 июля и с 3 по 15 сентября.