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Жительницу Чувашии заподозрили в истязании детей
Жительницу Чувашии заподозрили в истязании детей
Жительницу Новочебоксарска, подозреваемую в систематическом избиении двоих малолетних детей, лишили родительских прав и возбудили уголовное дело об истязании,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T11:50
2021-03-05T11:50
2021-03-05T11:50
новочебоксарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Жительницу Новочебоксарска, подозреваемую в систематическом избиении двоих малолетних детей, лишили родительских прав и возбудили уголовное дело об истязании, сообщает СУСК РФ по Чувашии.По версии следствия, в период с июля 2020 года по 2 января 2021 года 26-летняя жительница города Новочебоксарска, находясь в комнате одного из общежитий, где она проживала со своей 5-летней дочерью и 4-летним сыном, неоднократно наносила побои, в том числе зарядным кабелем от телефона и металлической выбивалкой для ковров, а также иными насильственными действиями причиняла им боль и психические страдания.Отмечается, что дети изъяты из семьи и временно помещены в социальный реабилитационный центр.Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.Как сообщает прокуратура Чувашии, ведомство контролирует результаты расследования уголовного дела и проведения проверочных мероприятий.
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новочебоксарск, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости.
Жительницу Новочебоксарска
, подозреваемую в систематическом избиении двоих малолетних детей, лишили родительских прав и возбудили уголовное дело об истязании, сообщает СУСК РФ по Чувашии.
По версии следствия, в период с июля 2020 года по 2 января 2021 года 26-летняя жительница города Новочебоксарска, находясь в комнате одного из общежитий, где она проживала со своей 5-летней дочерью и 4-летним сыном, неоднократно наносила побои, в том числе зарядным кабелем от телефона и металлической выбивалкой для ковров, а также иными насильственными действиями причиняла им боль и психические страдания.
"О совершении противоправных действий в отношении детей сообщила бабушка пострадавших. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что дети изъяты из семьи и временно помещены в социальный реабилитационный центр.
"Их жизни и здоровью ничего не угрожает, с детьми работают специалисты. Подозреваемая лишена родительских прав", - подчеркивается в сообщении.
Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщает прокуратура Чувашии, ведомство контролирует результаты расследования уголовного дела и проведения проверочных мероприятий.
"Принимая во внимание длительный характер преступных действий и нарушение прав малолетних детей, прокуратурой Новочебоксарска организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении прокуратуры республики.