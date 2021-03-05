https://ria.ru/20210305/deti-1600048872.html

Жительницу Чувашии заподозрили в истязании детей

Жительницу Чувашии заподозрили в истязании детей

Жительницу Новочебоксарска, подозреваемую в систематическом избиении двоих малолетних детей, лишили родительских прав и возбудили уголовное дело об истязании,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T11:50

2021-03-05T11:50

2021-03-05T11:50

новочебоксарск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Жительницу Новочебоксарска, подозреваемую в систематическом избиении двоих малолетних детей, лишили родительских прав и возбудили уголовное дело об истязании, сообщает СУСК РФ по Чувашии.По версии следствия, в период с июля 2020 года по 2 января 2021 года 26-летняя жительница города Новочебоксарска, находясь в комнате одного из общежитий, где она проживала со своей 5-летней дочерью и 4-летним сыном, неоднократно наносила побои, в том числе зарядным кабелем от телефона и металлической выбивалкой для ковров, а также иными насильственными действиями причиняла им боль и психические страдания.Отмечается, что дети изъяты из семьи и временно помещены в социальный реабилитационный центр.Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.Как сообщает прокуратура Чувашии, ведомство контролирует результаты расследования уголовного дела и проведения проверочных мероприятий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sizo-1599742930.html

https://ria.ru/20210224/srok-1598732496.html

https://ria.ru/20210218/kamchatka-1597953111.html

новочебоксарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новочебоксарск, происшествия