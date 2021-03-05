https://ria.ru/20210305/arest-1600135200.html

В Челябинской области арестовали обвиняемого в даче взятки депутата

В Челябинской области арестовали обвиняемого в даче взятки депутата

Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде ареста руководителю коммерческой организации, депутату заксобрания Челябинской области Арману Аракеляну, обвиняемому РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T18:34

2021-03-05T18:34

2021-03-05T18:34

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде ареста руководителю коммерческой организации, депутату заксобрания Челябинской области Арману Аракеляну, обвиняемому в даче взятки сотрудникам организации за принятие дорожных работ, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.По данным СК, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации Арман Аракелян, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), уточняется в сообщении.По данным на сайте заксобрания региона, Арман Аракелян избран депутатом законодательного собрания Челябинской области 13 сентября 2020 года, состоит во фракции КПРФ, является заместителем председателем комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Кроме того, после окончания вуза работал юристом, затем заместителем директора в дорожно-строительной компании ООО "Дорстройтех-лизинг", с 2015 года – директор этой компании.

https://ria.ru/20210302/planshet-1599655028.html

https://ria.ru/20210220/vzyatka-1598316773.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия