В Челябинской области арестовали обвиняемого в даче взятки депутата
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар – РИА Новости. Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде ареста руководителю коммерческой организации, депутату заксобрания Челябинской области Арману Аракеляну, обвиняемому в даче взятки сотрудникам организации за принятие дорожных работ, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным СК, в 2019 году подозреваемые, в число которых входит руководитель коммерческой организации Арман Аракелян, дали взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тысяч рублей двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ на федеральной трассе.
"Прокуратурой области поддержано ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей депутату законодательного собрания региона… Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - до 4 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), уточняется в сообщении.
По данным на сайте заксобрания региона, Арман Аракелян избран депутатом законодательного собрания Челябинской области 13 сентября 2020 года, состоит во фракции КПРФ, является заместителем председателем комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Кроме того, после окончания вуза работал юристом, затем заместителем директора в дорожно-строительной компании ООО "Дорстройтех-лизинг", с 2015 года – директор этой компании.
20 февраля, 12:44Калининградская предпринимательница получила срок за крупную взятку