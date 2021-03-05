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Мосгорсуд признал законным арест журналиста Азара
Мосгорсуд признал законным арест журналиста Азара
Мосгорсуд в пятницу признал законным административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T12:02
2021-03-05T12:27
илья азар
роскосмос
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В ходе слушания защита настаивала на незаконности решения суда и просила его отменить.Пятнадцать суток Азару в среду назначил Тверской суд Москвы по одному из двух протоколов по статье о повторном нарушении порядка организации массовой акции. По другому журналист оштрафован на 150 тысяч рублей, это решение он тоже обжаловал.Из протоколов следует, что Азар дважды с помощью своей страницы в Facebook призвал "неопределенный круг граждан" к участию в несогласованных акциях 12 марта и 13 июля 2020 года в Москве. Несанкционированные мероприятия проводились против поправок в Конституцию и в поддержку бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.Почему протоколы за эти правонарушения были составлены в отношении журналиста в феврале 2021 года - в суде не уточнили. Тем не менее, в той же пресс-службе отмечали, что до этого материалы, составленные по аналогичным основаниям, возвращались полиции из-за погрешностей в оформлении.
https://ria.ru/20210304/aktsiya-1599930923.html
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илья азар, роскосмос, москва, происшествия

Мосгорсуд признал законным арест журналиста Азара

12:02 05.03.2021 (обновлено: 12:27 05.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление … изменено в части указания даты совершения правонарушения… В остальной части постановление оставлено без изменения", - рассказал собеседник агентства.
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Юлии Навальной утвердили штраф за участие в незаконной акции 31 января
В ходе слушания защита настаивала на незаконности решения суда и просила его отменить.
Пятнадцать суток Азару в среду назначил Тверской суд Москвы по одному из двух протоколов по статье о повторном нарушении порядка организации массовой акции. По другому журналист оштрафован на 150 тысяч рублей, это решение он тоже обжаловал.
Из протоколов следует, что Азар дважды с помощью своей страницы в Facebook призвал "неопределенный круг граждан" к участию в несогласованных акциях 12 марта и 13 июля 2020 года в Москве. Несанкционированные мероприятия проводились против поправок в Конституцию и в поддержку бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций
Почему протоколы за эти правонарушения были составлены в отношении журналиста в феврале 2021 года - в суде не уточнили. Тем не менее, в той же пресс-службе отмечали, что до этого материалы, составленные по аналогичным основаниям, возвращались полиции из-за погрешностей в оформлении.
 
Илья АзарРоскосмосМоскваПроисшествия
 
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