https://ria.ru/20210305/arest-1600050902.html

Мосгорсуд признал законным арест журналиста Азара

Мосгорсуд признал законным арест журналиста Азара

Мосгорсуд в пятницу признал законным административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T12:02

2021-03-05T12:02

2021-03-05T12:27

илья азар

роскосмос

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу признал законным административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Ильи Азара, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В ходе слушания защита настаивала на незаконности решения суда и просила его отменить.Пятнадцать суток Азару в среду назначил Тверской суд Москвы по одному из двух протоколов по статье о повторном нарушении порядка организации массовой акции. По другому журналист оштрафован на 150 тысяч рублей, это решение он тоже обжаловал.Из протоколов следует, что Азар дважды с помощью своей страницы в Facebook призвал "неопределенный круг граждан" к участию в несогласованных акциях 12 марта и 13 июля 2020 года в Москве. Несанкционированные мероприятия проводились против поправок в Конституцию и в поддержку бывшего журналиста, а ныне советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.Почему протоколы за эти правонарушения были составлены в отношении журналиста в феврале 2021 года - в суде не уточнили. Тем не менее, в той же пресс-службе отмечали, что до этого материалы, составленные по аналогичным основаниям, возвращались полиции из-за погрешностей в оформлении.

https://ria.ru/20210304/aktsiya-1599930923.html

https://ria.ru/20210303/facebook-1599833085.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья азар, роскосмос, москва, происшествия