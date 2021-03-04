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Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:18
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 16.40 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 18% претензий связаны с работой сайта.С проблемами в основном столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.По уточненным данным, "Яндекс" восстановил работу в штатном режиме, у ряда пользователей могли возникнуть кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
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москва, санкт-петербург, общество

Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях

17:18 04.03.2021 (обновлено: 17:30 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 16.40 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 18% претензий связаны с работой сайта.
С проблемами в основном столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.
По уточненным данным, "Яндекс" восстановил работу в штатном режиме, у ряда пользователей могли возникнуть кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
 
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