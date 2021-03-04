https://ria.ru/20210304/yandeks-1599957087.html

Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях

Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях

Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:18

2021-03-04T17:18

2021-03-04T17:30

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 16.40 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 18% претензий связаны с работой сайта.С проблемами в основном столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.По уточненным данным, "Яндекс" восстановил работу в штатном режиме, у ряда пользователей могли возникнуть кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, санкт-петербург, общество