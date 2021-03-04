https://ria.ru/20210304/yandeks-1599957087.html
Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:18
2021-03-04T17:18
2021-03-04T17:30
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи сообщают о неполадках в работе сервисов "Яндекса", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 16.40 мск. По данным Downdetector, 81% пользователей соцсети жалуются на проблемы с работой почты, 18% претензий связаны с работой сайта.С проблемами в основном столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.По уточненным данным, "Яндекс" восстановил работу в штатном режиме, у ряда пользователей могли возникнуть кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга.
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