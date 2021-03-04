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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599969617.html
Критики российских вакцин пытаются втихую добраться до них, заявили в СФ
Критики российских вакцин пытаются втихую добраться до них, заявили в СФ
Зарубежные критики российских вакцин от коронавируса сами пытаются "втихую" добраться до них для себя, для своих семей, заявил замглавы экономического комитета... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:00
2021-03-04T18:00
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
россия
константин долгов
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Зарубежные критики российских вакцин от коронавируса сами пытаются "втихую" добраться до них для себя, для своих семей, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.В ходе круглого стола, посвященного развитию национальной фармацевтической промышленности, некоторые специалисты заявили о попытках дискредитировать российские препараты за рубежом. Противники российских разработок заявляют о том, что вакцины от коронавируса якобы не соответствуют общепринятым стандартам."Мы с вами понимаем, что та кампания по дискредитации российской вакцины, которая идет, на 95% - это политика, и только 5% - этот вопрос соответствия стандартам", - сказал Долгов.Он также подчеркнул, что те, кто критикует нашу вакцину, "втихую пытаются сами добраться до нее для себя, для своих семей".По словам Долгова, это политическая кампания, и Россия к этому абсолютно готова.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", россия, константин долгов, совет федерации рф, в мире

Критики российских вакцин пытаются втихую добраться до них, заявили в СФ

18:00 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Зарубежные критики российских вакцин от коронавируса сами пытаются "втихую" добраться до них для себя, для своих семей, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.
В ходе круглого стола, посвященного развитию национальной фармацевтической промышленности, некоторые специалисты заявили о попытках дискредитировать российские препараты за рубежом. Противники российских разработок заявляют о том, что вакцины от коронавируса якобы не соответствуют общепринятым стандартам.
"Мы с вами понимаем, что та кампания по дискредитации российской вакцины, которая идет, на 95% - это политика, и только 5% - этот вопрос соответствия стандартам", - сказал Долгов.
Он также подчеркнул, что те, кто критикует нашу вакцину, "втихую пытаются сами добраться до нее для себя, для своих семей".
По словам Долгова, это политическая кампания, и Россия к этому абсолютно готова.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"РоссияКонстантин ДолговСовет Федерации РФВ мире
 
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