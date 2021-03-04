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https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599875262.html
В Шри-Ланке одобрили вакцину "Спутник V"
В Шри-Ланке одобрили вакцину "Спутник V"
Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:58
2021-03-04T11:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
шри-ланка
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана."Разрешение было дано экспертным комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств", - сообщил он изданию Daily Mirror.Ранее власти Шри-Ланки дали разрешение на экстренное использование вакцин от компаний Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.Шри-Ланка начала вакцинацию против коронавируса 29 января - после того, как Индия направила в страну 500 тысяч доз "оксфордской" вакцины. Согласно последним данным минздрава Шри-Ланки, в стране выявлено более 84,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 484 человек, выздоровели более 80,4 тысяч человек.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
https://ria.ru/20210303/vaktsiny-1599838327.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, шри-ланка, в мире

В Шри-Ланке одобрили вакцину "Спутник V"

10:58 04.03.2021 (обновлено: 11:12 04.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана.
"Разрешение было дано экспертным комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств", - сообщил он изданию Daily Mirror.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Ранее власти Шри-Ланки дали разрешение на экстренное использование вакцин от компаний Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.
Шри-Ланка начала вакцинацию против коронавируса 29 января - после того, как Индия направила в страну 500 тысяч доз "оксфордской" вакцины. Согласно последним данным минздрава Шри-Ланки, в стране выявлено более 84,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 484 человек, выздоровели более 80,4 тысяч человек.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Шри-ЛанкаВ мире
 
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