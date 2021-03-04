https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599875262.html
В Шри-Ланке одобрили вакцину "Спутник V"
В Шри-Ланке одобрили вакцину "Спутник V"
Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:58
2021-03-04T10:58
2021-03-04T11:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
шри-ланка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – РИА Новости. Шри-Ланка одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана."Разрешение было дано экспертным комитетом Национального агентства по регулированию лекарственных средств", - сообщил он изданию Daily Mirror.Ранее власти Шри-Ланки дали разрешение на экстренное использование вакцин от компаний Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca.Шри-Ланка начала вакцинацию против коронавируса 29 января - после того, как Индия направила в страну 500 тысяч доз "оксфордской" вакцины. Согласно последним данным минздрава Шри-Ланки, в стране выявлено более 84,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 484 человек, выздоровели более 80,4 тысяч человек.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 30 странах.
https://ria.ru/20210303/vaktsiny-1599838327.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, шри-ланка, в мире