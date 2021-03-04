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Пинавшего машину ФСБ тиктокера поместили в спецблок в СИЗО
Пинавшего машину ФСБ тиктокера поместили в спецблок в СИЗО
TikTok-блогер Константин Лакеев (Kievskyyy), пинавший служебный автомобиль ФСБ на несогласованной акции в Москве, помещен в спецблок в СИЗО, сообщила в четверг... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T21:35
2021-03-04T22:50
марина литвинович
онк
матросская тишина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
псковская область
происшествия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. TikTok-блогер Константин Лакеев (Kievskyyy), пинавший служебный автомобиль ФСБ на несогласованной акции в Москве, помещен в спецблок в СИЗО, сообщила в четверг член столичной ОНК Марина Литвинович.На видео, ранее распространенном в Сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело. Юноша признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.Она отметила, что в спецблоке у Лакеева есть душ и напольный унитаз, но отсутствуют телевизор и холодильник, которые блогер просит поставить. Кроме того, Лакеев и его сосед не получают заказы из тюремного интернет-магазина."В "Матросской тишине" содержатся и другие обвиняемые в уголовных преступлениях, совершенных в ходе акции 23 января, в частности дравшийся с омоновцами Саид-Мухаммад Джумаев. Он тоже сидит в четырехместной камере. Попросил родственников заказать ему сигареты, спички и шоколад. Попросил побольше книг. Тоже сидит без телевизора и холодильника", — добавила Литвинович.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК), хулиганстве (статья 213 УК), порче имущества (статья 167 УК) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК).
https://ria.ru/20210225/otchislenie-1598993855.html
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марина литвинович, онк, матросская тишина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковская область, происшествия

Пинавшего машину ФСБ тиктокера поместили в спецблок в СИЗО

21:35 04.03.2021 (обновлено: 22:50 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. TikTok-блогер Константин Лакеев (Kievskyyy), пинавший служебный автомобиль ФСБ на несогласованной акции в Москве, помещен в спецблок в СИЗО, сообщила в четверг член столичной ОНК Марина Литвинович.
На видео, ранее распространенном в Сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело. Юноша признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.

"Сегодня мы были в "Матросской тишине". Говорили с тиктокером Константином Лакеевым, который обвиняется в том, что пинал ногами машину ФСБ на акции протеста. Лакеев рассказал, что сейчас находится в спецблоке, а до этого примерно неделю провел в тесной восьмиместной камере площадью 3,5 на 3,5 квадратных метра", — написала Литвинович в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в спецблоке у Лакеева есть душ и напольный унитаз, но отсутствуют телевизор и холодильник, которые блогер просит поставить. Кроме того, Лакеев и его сосед не получают заказы из тюремного интернет-магазина.
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"В "Матросской тишине" содержатся и другие обвиняемые в уголовных преступлениях, совершенных в ходе акции 23 января, в частности дравшийся с омоновцами Саид-Мухаммад Джумаев. Он тоже сидит в четырехместной камере. Попросил родственников заказать ему сигареты, спички и шоколад. Попросил побольше книг. Тоже сидит без телевизора и холодильника", — добавила Литвинович.
Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК), хулиганстве (статья 213 УК), порче имущества (статья 167 УК) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК).
 
Марина ЛитвиновичОНКМатросская тишинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Псковская областьПроисшествия
 
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