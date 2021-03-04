https://ria.ru/20210304/tiktoker-1599999995.html

Пинавшего машину ФСБ тиктокера поместили в спецблок в СИЗО

Пинавшего машину ФСБ тиктокера поместили в спецблок в СИЗО

TikTok-блогер Константин Лакеев (Kievskyyy), пинавший служебный автомобиль ФСБ на несогласованной акции в Москве, помещен в спецблок в СИЗО, сообщила в четверг... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T21:35

2021-03-04T21:35

2021-03-04T22:50

марина литвинович

онк

матросская тишина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

псковская область

происшествия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. TikTok-блогер Константин Лакеев (Kievskyyy), пинавший служебный автомобиль ФСБ на несогласованной акции в Москве, помещен в спецблок в СИЗО, сообщила в четверг член столичной ОНК Марина Литвинович.На видео, ранее распространенном в Сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело. Юноша признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.Она отметила, что в спецблоке у Лакеева есть душ и напольный унитаз, но отсутствуют телевизор и холодильник, которые блогер просит поставить. Кроме того, Лакеев и его сосед не получают заказы из тюремного интернет-магазина."В "Матросской тишине" содержатся и другие обвиняемые в уголовных преступлениях, совершенных в ходе акции 23 января, в частности дравшийся с омоновцами Саид-Мухаммад Джумаев. Он тоже сидит в четырехместной камере. Попросил родственников заказать ему сигареты, спички и шоколад. Попросил побольше книг. Тоже сидит без телевизора и холодильника", — добавила Литвинович.Кадры, на которых молодой человек бросается в драку с правоохранителями, широко распространились в соцсетях. Джумаева задержали в Псковской области и арестовали в Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "чеченский народ не выходит на митинги Навального", но Джумаев повел себя "не по-мужски", сбежав после происшествия.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК), хулиганстве (статья 213 УК), порче имущества (статья 167 УК) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК).

https://ria.ru/20210225/otchislenie-1598993855.html

https://ria.ru/20210304/aktsiya-1599930923.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина литвинович, онк, матросская тишина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), псковская область, происшествия