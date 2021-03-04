https://ria.ru/20210304/terakt-1599986959.html

В Калининградской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта

В Калининградской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Зеленоградский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста до 3 мая подозреваемому в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:32

2021-03-04T19:32

2021-03-04T19:39

калининградский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Зеленоградский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста до 3 мая подозреваемому в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда.Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти"."Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал", - сообщили в суде.Сообщалось, что уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.Известно, что подозреваемому 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом. По информации УФСБ, его целью было совершить действия устрашающего характера. В поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от граждан.

https://ria.ru/20210225/prigovor-1598946361.html

https://ria.ru/20210208/podrostok-1596555706.html

калининградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия