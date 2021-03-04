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В Калининградской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта
В Калининградской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Зеленоградский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста до 3 мая подозреваемому в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:32
2021-03-04T19:39
калининградский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Зеленоградский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста до 3 мая подозреваемому в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда.Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти"."Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал", - сообщили в суде.Сообщалось, что уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.Известно, что подозреваемому 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом. По информации УФСБ, его целью было совершить действия устрашающего характера. В поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от граждан.
https://ria.ru/20210225/prigovor-1598946361.html
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калининградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия

В Калининградской области арестовали подозреваемого в подготовке теракта

19:32 04.03.2021 (обновлено: 19:39 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Зеленоградский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста до 3 мая подозреваемому в подготовке теракта на объекте энергетики в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградского областного суда.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".
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"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 3 мая, в судебном заседании свою вину он не признал", - сообщили в суде.
Сообщалось, что уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.
Известно, что подозреваемому 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом. По информации УФСБ, его целью было совершить действия устрашающего характера. В поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от граждан.
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