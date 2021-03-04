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В России выпустили в гражданский оборот 7,885 миллиона доз "Спутника V"

В России выпустили в гражданский оборот 7,885 миллиона доз "Спутника V"

По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины "Спутник V", заявила врио начальника управления организации госконтроля... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:44

2021-03-04T15:44

2021-03-04T15:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины "Спутник V", заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова."На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V"... В настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины "КовиВак" производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта", - сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 миллионов комплектов.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)