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В России выпустили в гражданский оборот 7,885 миллиона доз "Спутника V"
В России выпустили в гражданский оборот 7,885 миллиона доз "Спутника V"
По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины "Спутник V", заявила врио начальника управления организации госконтроля... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:44
2021-03-04T15:44
2021-03-04T15:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По состоянию на 1 марта в гражданский оборот выпущено 7,885 миллиона доз вакцины "Спутник V", заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова."На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины "Спутник V"... В настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины "КовиВак" производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта", - сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации "О развитии национальной фармацевтической промышленности".По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 миллионов комплектов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)