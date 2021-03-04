https://ria.ru/20210304/rozhenitsa-1599805238.html

В Крыму врачи две недели не оказывали помощь роженице-сироте

В Крыму врачи две недели не оказывали помощь роженице-сироте

Жители Крыма возмущены тем, что произошло с 20-летней сиротой. В середине февраля Екатерина Копаненко родила мальчика. В джанкойском роддоме ей сделали кесарево РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

2021-03-04T10:40

минздрав крыма

ребенок

здоровье

здоровье - общество

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симферополь

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севастополь

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Лина Панченко. Жители Крыма возмущены тем, что произошло с 20-летней сиротой. В середине февраля Екатерина Копаненко родила мальчика. В джанкойском роддоме ей сделали кесарево сечение, возникли осложнения. В результате ребенок оказался на ИВЛ с диагнозом "отек мозга". А саму Екатерину выписали домой с разошедшимися швами. Через несколько дней у нее поднялась температура, но в больнице, куда ее доставила скорая, живот смазали йодом и порекомендовали ходить в поликлинику на перевязки. Заставить врачей лечить Копаненко удалось только после резонанса в соцсетях."Я живого человека такого цвета не видела"Екатерина Копаненко из поселка Мирновка Джанкойского района лишилась матери в 16 лет. Жила с бабушкой и братом, но их тоже не стало. Наталья Дербина, волонтер движения "Мы вместе", знает ее с детства. "Я работаю худруком Дома культуры в Мирновке. Катя ходила ко мне на кружки. После девятого класса стала учиться на повара, но мы поддерживали связь", — рассказывает Дербина РИА Новости.С отцом ребенка брак не зарегистрирован. "Он хороший мальчик, — говорит Наталья. — Но в сложившейся ситуации молодые родители без посторонней помощи не справились бы".Катя позвонила Наталье после родов — "попросила найти молокоотсос". Дербина привезла, девушка сообщила, что ей сделали кесарево, ребенка забрали в детскую больницу, а саму ее оставили долечиваться."Ни разу не видела таких швов"Но швы продолжали расходиться, гноились, поднялась температура. Копаненко вызвала скорую, ее доставили в ЦРБ Джанкоя. Врачи в приемном отделении, по словам Натальи, были недовольны, что пациентку привезли вечером. "Что-то почистили, помазали йодом и — домой. Я предложила съездить вместе с ней в приемный покой еще раз".В больнице была уже другая смена. Но отношение прежнее. "Хирурги посмотрели, промыли шов, поставили дренаж. Как мы потом выяснили, ей запихали в рану полметра бинта с йодом". Дербина поинтересовалась, что с Екатериной, не грозит ли сепсис. "Говорят: ничего страшного, все нормально. Завтра в поликлинике сделают перевязку, а сама пусть ничего не трогает. И удалились. Я опомнилась, догнала их на этаже, спросила: "Может, хотя бы анализы возьмете? Она же вся белая". В ответ: "Ну, если хотите, скажите медсестрам".Результаты анализов, уточняет Дербина, никого не интересовали: "Мы долго ждали врача, но он не вернулся. Ей даже температуру не измерили". Женщины уехали по домам.Медик предложила срочно привезти Катю. "Я предупредила, что она сирота, у нее нет денег на платное лечение. "Не нужно денег, я ей все дам, надо посмотреть вживую, а не по фото". Еще с одним волонтером первого марта приехали. Врач осмотрела: "Это кошмар, ей кожу йодом сожгли, сделали еще хуже, теперь просто так не вылечить, нужны капельницы и, возможно, хирургическое вмешательство. А по-хорошему надо швы переделать: у девочки весь живот разворочен, даже если заживет, останется безобразный шрам"."Пошло бы заражение"Доктор, что приняла Екатерину, по словам Натальи, составила заключение на двух листах, требовалась срочная госпитализация. "Но у нас просто так направление в больницу никто не выдает". Наталья позвонила руководителю крымских волонтеров Валерии Петрусевич. "Мы не собирались скандал раздувать, хотели помочь девочке. Я и главе сельсовета потом скидывала фотографию шва, та удивилась, почему Катя с ней сразу не связалась. Но она и мне бы ничего не сказала, если бы не пришла с молокоотсосом. Так бы и ходила на перевязки, как врачи велели. И в конце концов случилось бы заражение".Валерия Петрусевич обратилась в медучреждение, где рожала Екатерина, но там ей заявили: "Хватит паниковать, нормальные швы". Тогда общественница разместила в соцсетях пост и выложила снимок разъехавшегося загноившегося шва с тремя дырками. "Температура пятый день более 39, а как выглядят "нормальные", по мнению больницы, швы через три недели после кесарева, мы прикрепляем. Речь идет о здоровой 20-летней девушке без хронических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ или других болезней, осложняющих ситуацию", — отметила Петрусевич.Там — немедленно под капельницу. "Сейчас ей лучше".Сын Кати также находится в Симферополе, в детской больнице. "Мальчика во время кесарева вытаскивали вакуумом, результат — отек головного мозга. Ввели в искусственную кому", — уточнила Петрусевич.По словам общественницы, информация из соцсетей дошла до министра здравоохранения республики Александра Остапенко и главы Крыма Сергея Аксенова. После госпитализации молодой мамы в медучреждениях, затронутых этой историей, начались "вечерние собрания и совещания". Петрусевич опасается, что медицинские документы могут подделать: "потому что ни о какой электронной базе речи нет, а ей на руки не выдали ни выписок, ни эпикризов". В больнице, по ее словам, утверждают, что передали их участковому фельдшеру, но он это отрицает. Причем на саму Катю сейчас "давят" из-за того, что "подняла такой шум".Боится брать трубкуСвязаться с Екатериной Копаненко РИА Новости не удалось. Наталья Дербина объяснила: "Катя боится брать трубку. Ей звонил следователь, она испугалась. Я сказала, что ничего плохого ей не сделают, наоборот, хотят защитить".В ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что организовали проверку по информации из соцсетей.В Минздраве региона нас также заверили: "По ситуации проводится служебная проверка". В ведомстве отметили, что пациентку осмотрела чуть ли не вся медицинская верхушка — главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии и главный внештатный терапевт министерства, замглавврача больницы и заведующая гинекологическим отделением. Копаненко сейчас в удовлетворительном состоянии. А ее сын находится в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". Он, по словам чиновников, готов к выписке.Катя сильно переживает за сына. "Ей врачи повторяют, что его состояние стабильное, а большего по телефону сообщить нельзя. Сама она не может никуда поехать — минимум неделю пробудет в стационаре", — говорит Наталья Дербина. Отец мальчика официально его близким родственником не считается, пока не оформлены соответствующие документы. И тоже пребывает в неведении.Волонтер не ожидала подобной реакции, когда подняла шум и обратилась к коллегам за помощью: "Сама в шоке от такого резонанса". Однако уверена, что поступила правильно. А врачам и чиновникам это должно послужить уроком.

https://ria.ru/20201128/rebenok-1586677320.html

https://ria.ru/20201203/bolnitsa-1587401617.html

https://ria.ru/20201007/magnitogorsk-1578413333.html

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минздрав крыма, ребенок, здоровье, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, севастополь, общество