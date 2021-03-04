https://ria.ru/20210304/putin-1599937765.html
Путин пошутил про "еще один дворец"
Путин пошутил про "еще один дворец"
Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:54
2021-03-04T15:54
2021-03-04T16:30
дмитрий песков
владимир путин
ленинградская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599942061_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5783379d3bb626a9cb78ff4675b8b54f.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе" директор по развитию конно-спортивного комплекса "Новополье" Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. Строительство началось в 2017 году на базе комплекса "Новополье", открытие запланировано на август текущего года. В 2020 году во время встречи с участниками акции "Мы вместе" ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева попросила Путина помочь достроить центр."Спасибо вам за приглашение", - сказал Путин и уточнил, где находится центр.Лаппе рассказала, что находится в двух километрах от Стрельны (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации).Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей. Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также указывал, что эта тема была вброшена еще года три-четыре назад.
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595189875.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/lavrov-1596578641.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599942061_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9ab668a6d0b01e1c7508efec136ae63f.jpg
“Только мне его не переписывайте” – Путин пошутил о “Дворце конгрессов” под Петербургом
Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
2021-03-04T15:54
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, ленинградская область, политика
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе" директор по развитию конно-спортивного комплекса "Новополье" Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. Строительство началось в 2017 году на базе комплекса "Новополье", открытие запланировано на август текущего года. В 2020 году во время встречи с участниками акции "Мы вместе" ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева попросила Путина помочь достроить центр.
"Спасибо вам за приглашение", - сказал Путин и уточнил, где находится центр.
Лаппе рассказала, что находится в двух километрах от Стрельны (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации).
"Ну отлично. Выглядит, как еще один дворец, так что приеду, только мне его не переписывайте", - пошутил Путин.
Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей. Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
также указывал, что эта тема была вброшена еще года три-четыре назад.