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Путин пошутил про "еще один дворец"
Путин пошутил про "еще один дворец"
Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:54
2021-03-04T16:30
дмитрий песков
владимир путин
ленинградская область
политика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе" директор по развитию конно-спортивного комплекса "Новополье" Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. Строительство началось в 2017 году на базе комплекса "Новополье", открытие запланировано на август текущего года. В 2020 году во время встречи с участниками акции "Мы вместе" ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева попросила Путина помочь достроить центр."Спасибо вам за приглашение", - сказал Путин и уточнил, где находится центр.Лаппе рассказала, что находится в двух километрах от Стрельны (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации).Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей. Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также указывал, что эта тема была вброшена еще года три-четыре назад.
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595189875.html
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РИА Новости
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“Только мне его не переписывайте” – Путин пошутил о “Дворце конгрессов” под Петербургом
Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
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дмитрий песков, владимир путин, ленинградская область, политика

Путин пошутил про "еще один дворец"

15:54 04.03.2021 (обновлено: 16:30 04.03.2021)
 
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе" директор по развитию конно-спортивного комплекса "Новополье" Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. Строительство началось в 2017 году на базе комплекса "Новополье", открытие запланировано на август текущего года. В 2020 году во время встречи с участниками акции "Мы вместе" ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева попросила Путина помочь достроить центр.
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"Спасибо вам за приглашение", - сказал Путин и уточнил, где находится центр.
Лаппе рассказала, что находится в двух километрах от Стрельны (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации).
"Ну отлично. Выглядит, как еще один дворец, так что приеду, только мне его не переписывайте", - пошутил Путин.
Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей. Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также указывал, что эта тема была вброшена еще года три-четыре назад.
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