https://ria.ru/20210304/putin-1599937765.html

Путин пошутил про "еще один дворец"

Путин пошутил про "еще один дворец"

Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:54

2021-03-04T15:54

2021-03-04T16:30

дмитрий песков

владимир путин

ленинградская область

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Вы вместе" директор по развитию конно-спортивного комплекса "Новополье" Анна Лаппе пригласила президента на открытие реабилитационно-досугового центра. Строительство началось в 2017 году на базе комплекса "Новополье", открытие запланировано на август текущего года. В 2020 году во время встречи с участниками акции "Мы вместе" ветеран Великой отечественной войны Зинаида Корнева попросила Путина помочь достроить центр."Спасибо вам за приглашение", - сказал Путин и уточнил, где находится центр.Лаппе рассказала, что находится в двух километрах от Стрельны (место, где находится "Дворец конгрессов" Управления делами Президента Российской Федерации).Ранее команда Навального опубликовала фильм, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей. Путин, в свою очередь заявлял, что ни ему, ни его родственникам не принадлежит ничего из указанного в материале.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также указывал, что эта тема была вброшена еще года три-четыре назад.

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595189875.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/lavrov-1596578641.html

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“Только мне его не переписывайте” – Путин пошутил о “Дворце конгрессов” под Петербургом Президент России Владимир Путин пошутил про "еще один дворец" в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". 2021-03-04T15:54 true PT0M26S

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дмитрий песков, владимир путин, ленинградская область, политика