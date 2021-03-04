https://ria.ru/20210304/putin-1599932167.html

Путин призвал занимать молодежь позитивным контентом

Путин призвал занимать молодежь позитивным контентом

Молодежь лучше занимать позитивным контентом, чтобы они могли развиваться и добиваться успеха, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:34

2021-03-04T15:34

2021-03-04T15:34

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Молодежь лучше занимать позитивным контентом, чтобы они могли развиваться и добиваться успеха, считает президент России Владимир Путин."Конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться, в хорошем смысле этого слова, добиться успеха", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Он отметил, что в обществе было много дискуссий по поводу ограничений в интернете, но технологии проникли во все сферы жизни и они должны подчиняться не только юридическим законам, но и моральным принципам."Иначе это общество будет разрушаться изнутри", - добавил он.

https://ria.ru/20201231/molodezh-1591688134.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество