https://ria.ru/20210304/putin-1599932167.html
Путин призвал занимать молодежь позитивным контентом
Путин призвал занимать молодежь позитивным контентом
Молодежь лучше занимать позитивным контентом, чтобы они могли развиваться и добиваться успеха, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:34
2021-03-04T15:34
2021-03-04T15:34
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Молодежь лучше занимать позитивным контентом, чтобы они могли развиваться и добиваться успеха, считает президент России Владимир Путин."Конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться, в хорошем смысле этого слова, добиться успеха", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Он отметил, что в обществе было много дискуссий по поводу ограничений в интернете, но технологии проникли во все сферы жизни и они должны подчиняться не только юридическим законам, но и моральным принципам."Иначе это общество будет разрушаться изнутри", - добавил он.
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владимир путин, общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Молодежь лучше занимать позитивным контентом, чтобы они могли развиваться и добиваться успеха, считает президент России Владимир Путин
.
"Конечно, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться, в хорошем смысле этого слова, добиться успеха", - сказал Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Он отметил, что в обществе было много дискуссий по поводу ограничений в интернете, но технологии проникли во все сферы жизни и они должны подчиняться не только юридическим законам, но и моральным принципам.
"Иначе это общество будет разрушаться изнутри", - добавил он.