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Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле
Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле
Цены на яйца и мясо птицы вероятнее всего снизятся в период с апреля по май, заявил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T23:43
2021-03-04T23:43
2021-03-04T23:43
россия
яйца
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
продукты
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Цены на яйца и мясо птицы вероятнее всего снизятся в период с апреля по май, заявил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире телеканала "Россия 24"."Рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле – мае объемы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти", — заявил он.По прогнозу Лахтюхова, весной рынок начнет насыщаться и россияне смогут увидеть и снижение цен на эти продукты.По данным Росстата, цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Цены на куриное мясо растут с конца сентября.Согласно сообщению Минсельхоза, полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России произойдет к маю. Это, по данным ведомства, поспособствует стабилизации цен на рынке.
https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html
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россия, яйца, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, экономика