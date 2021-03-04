https://ria.ru/20210304/produkty-1600006766.html

Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле

Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле

Цены на яйца и мясо птицы вероятнее всего снизятся в период с апреля по май, заявил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T23:43

2021-03-04T23:43

2021-03-04T23:43

россия

яйца

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

продукты

экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Цены на яйца и мясо птицы вероятнее всего снизятся в период с апреля по май, заявил генеральный директор национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире телеканала "Россия 24"."Рассчитываем по тем факторам, которые мы видим сейчас, что к апрелю месяцу, а точнее уже в апреле – мае объемы производства стабилизируются, и не просто стабилизируются, а начнут расти", — заявил он.По прогнозу Лахтюхова, весной рынок начнет насыщаться и россияне смогут увидеть и снижение цен на эти продукты.По данным Росстата, цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Цены на куриное мясо растут с конца сентября.Согласно сообщению Минсельхоза, полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России произойдет к маю. Это, по данным ведомства, поспособствует стабилизации цен на рынке.

https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

https://ria.ru/20210301/fas-1599451902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яйца, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), продукты, экономика