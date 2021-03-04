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В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы
В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы
Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:26
2021-03-04T10:26
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации", - говорится в сообщении."По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", - добавляет министерство.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы

10:26 04.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике
Цех промышленного стада кур-несушек на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации", - говорится в сообщении.
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Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
"По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", - добавляет министерство.
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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