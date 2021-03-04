https://ria.ru/20210304/produkty-1599868409.html

В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы

В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы

Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:26

2021-03-04T10:26

2021-03-04T10:26

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации", - говорится в сообщении."По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", - добавляет министерство.

https://ria.ru/20210302/tseny-1599563381.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика