https://ria.ru/20210304/produkty-1599868409.html
В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы
В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на яйца и мясо птицы
Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:26
2021-03-04T10:26
2021-03-04T10:26
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полное восстановление производства мяса птиц и яиц в России, которое снизилось из-за распространения болезней птиц, ожидается к маю, и это поспособствует стабилизации цен на рынке, говорится в сообщении Минсельхоза РФ."В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны - некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации", - говорится в сообщении."По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен", - добавляет министерство.
https://ria.ru/20210302/tseny-1599563381.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика