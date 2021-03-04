https://ria.ru/20210304/prizyv-1599903103.html
Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
До работы с призывниками в России допустят только людей, поставивших прививки от коронавируса и имеющих антитела, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:14
2021-03-04T13:14
2021-03-04T13:14
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. До работы с призывниками в России допустят только людей, поставивших прививки от коронавируса и имеющих антитела, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Такое распоряжение он дал в контексте стартующего 1 апреля весеннего призыва, в ходе которого планируется набрать 122 тысяч юношей.
https://ria.ru/20210218/prizyv-1598051991.html
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