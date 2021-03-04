https://ria.ru/20210304/pmef-1599899493.html

Путин примет участие в ПМЭФ

Путин примет участие в ПМЭФ

Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:59

2021-03-04T12:59

2021-03-04T13:42

петербургский международный экономический форум (фонд)

дмитрий песков

владимир путин

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна", — сказал он.Песков добавил, что в Кремле надеются на лучшее, но не исключают никакого формата участия главы государства в форуме.Он отметил, что Путин обязательно будет участвовать в ПМЭФ, потому что иначе "представить Питерский форум невозможно".В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня.

https://ria.ru/20190603/1555150604.html

санкт-петербург

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2021

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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, экономика