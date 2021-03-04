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Путин примет участие в ПМЭФ
Путин примет участие в ПМЭФ
Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:59
2021-03-04T13:42
петербургский международный экономический форум (фонд)
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна", — сказал он.Песков добавил, что в Кремле надеются на лучшее, но не исключают никакого формата участия главы государства в форуме.Он отметил, что Путин обязательно будет участвовать в ПМЭФ, потому что иначе "представить Питерский форум невозможно".В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня.
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петербургский международный экономический форум (фонд), дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург, экономика

Путин примет участие в ПМЭФ

12:59 04.03.2021 (обновлено: 13:42 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Да, мы рассчитываем, что президент примет участие. Пока модальность его участия — в пленарной сессии, в других мероприятиях — мы не можем сформулировать, потому что, вы сами понимаете, эпидемиологическая обстановка весьма подвижна", — сказал он.
Песков добавил, что в Кремле надеются на лучшее, но не исключают никакого формата участия главы государства в форуме.
Он отметил, что Путин обязательно будет участвовать в ПМЭФ, потому что иначе "представить Питерский форум невозможно".
В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 03.06.2019
3 июня 2019, 12:32Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Дмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-ПетербургЭкономика
 
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