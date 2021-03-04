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В Госдуме предложили отменить для школьников проверочные работы
В Госдуме предложили отменить для школьников проверочные работы
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов. Эту... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:56
2021-03-04T12:16
елена строкова
школы
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
дети
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов. Эту идею она изложила в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.По мнению Строковой, ВПР превратились в механическое тестирование и не подходят для оценки знаний школьников. Кроме того, они увеличивают нагрузку как на учителей, так и на детей. Депутат напомнила, что за отмену ВПР выступают несколько тысяч преподавателей.Поэтому она просит рассмотреть возможность отмены проверочных работ, так как они "не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога".Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, со своей стороны, отметил, что в таком случае нужно предложить альтернативу ВПР. По его словам, этот вопрос требует обсуждения в министерстве и среди методологов.Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что планируют усовершенствовать процедуру проведения ВПР, чтобы облегчить учащимся заполнение итоговой таблицы результатов. Но, подчеркнули в ведомстве, проверочные остаются неотъемлемой составной частью школьной системы оценки качества.
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елена строкова, школы, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, дети, общество

В Госдуме предложили отменить для школьников проверочные работы

09:56 04.03.2021 (обновлено: 12:16 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов. Эту идею она изложила в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.
По мнению Строковой, ВПР превратились в механическое тестирование и не подходят для оценки знаний школьников. Кроме того, они увеличивают нагрузку как на учителей, так и на детей. Депутат напомнила, что за отмену ВПР выступают несколько тысяч преподавателей.
Поэтому она просит рассмотреть возможность отмены проверочных работ, так как они "не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога".
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, со своей стороны, отметил, что в таком случае нужно предложить альтернативу ВПР. По его словам, этот вопрос требует обсуждения в министерстве и среди методологов.
Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что планируют усовершенствовать процедуру проведения ВПР, чтобы облегчить учащимся заполнение итоговой таблицы результатов. Но, подчеркнули в ведомстве, проверочные остаются неотъемлемой составной частью школьной системы оценки качества.
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