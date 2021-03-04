https://ria.ru/20210304/otmena-1599864468.html

В Госдуме предложили отменить для школьников проверочные работы

В Госдуме предложили отменить для школьников проверочные работы

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов. Эту... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:56

2021-03-04T09:56

2021-03-04T12:16

елена строкова

школы

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

дети

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР) для школьников четвертых, пятых, шестых и одиннадцатых классов. Эту идею она изложила в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.По мнению Строковой, ВПР превратились в механическое тестирование и не подходят для оценки знаний школьников. Кроме того, они увеличивают нагрузку как на учителей, так и на детей. Депутат напомнила, что за отмену ВПР выступают несколько тысяч преподавателей.Поэтому она просит рассмотреть возможность отмены проверочных работ, так как они "не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога".Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, со своей стороны, отметил, что в таком случае нужно предложить альтернативу ВПР. По его словам, этот вопрос требует обсуждения в министерстве и среди методологов.Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что планируют усовершенствовать процедуру проведения ВПР, чтобы облегчить учащимся заполнение итоговой таблицы результатов. Но, подчеркнули в ведомстве, проверочные остаются неотъемлемой составной частью школьной системы оценки качества.

https://sn.ria.ru/20210219/nti-1598196973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена строкова, школы, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, дети, общество