Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак видит признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть и надеется, что 2021 год будет для этого ключевым.
"Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год – 2021 год, будет ключевым", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.
По итогам заседания 4 марта ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки.
Кроме того, страны альянса согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана - на 20 тысяч.
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.