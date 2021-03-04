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Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году
Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году
Вице-премьер РФ Александр Новак видит признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть и надеется, что 2021 год будет для этого ключевым. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T23:31
2021-03-04T23:31
опек+
россия
александр новак
саудовская аравия
казахстан
экономика
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак видит признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть и надеется, что 2021 год будет для этого ключевым.По итогам заседания 4 марта ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки.Кроме того, страны альянса согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана - на 20 тысяч.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
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опек+, россия, александр новак, саудовская аравия, казахстан, экономика

Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году

23:31 04.03.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак видит признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть и надеется, что 2021 год будет для этого ключевым.

"Мы внимательно следим за ключевыми тенденциями на рынке и с осторожным оптимизмом смотрим на то, что ситуация улучшается, и в будущем мы видим признаки восстановления экономики, восстановления спроса. Надеемся, что этот год – 2021 год, будет ключевым", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

По итогам заседания 4 марта ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки.
Кроме того, страны альянса согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана - на 20 тысяч.
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