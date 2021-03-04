https://ria.ru/20210304/neft-1600006215.html

Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году

Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году

Вице-премьер РФ Александр Новак видит признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть и надеется, что 2021 год будет для этого ключевым. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T23:31

2021-03-04T23:31

2021-03-04T23:31

опек+

россия

александр новак

саудовская аравия

казахстан

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак видит признаки восстановления мировой экономики и спроса на нефть и надеется, что 2021 год будет для этого ключевым.По итогам заседания 4 марта ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки.Кроме того, страны альянса согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана - на 20 тысяч.ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210304/neft-1600003909.html

https://ria.ru/20210304/polsha-1599818946.html

россия

саудовская аравия

казахстан

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опек+, россия, александр новак, саудовская аравия, казахстан, экономика