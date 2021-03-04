Россия нарастит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
19:32 04.03.2021 (обновлено: 21:42 04.03.2021)
Саудовская Аравия также сохранит добровольное снижение добычи на миллион баррелей сутки по сравнению с январскими показателями.
Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 21 марта, а всего альянса — 1 апреля.
После объявления итогов встречи рост мировых цен на нефть ускорился и превысил пять процентов. По состоянию на 19:03 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 5,06 процента — до 67,31 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,08 процента, до 64,34 доллара за баррель. Ранее в четверг рост цен не превышал двух процентов.
Риск перегрева рынка
По словам вице-премьера Александра Новака, дефицит на рынке нефти — позитивная ситуация для России.
"Есть дефицит на рынке — это тоже хорошо, потому что он снижает излишки остатков. Надо внимательно просто смотреть, чтобы не было перегрева на рынке, чтобы цены не были завышены и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей и интересы потребителей. Поэтому, я думаю, что дальше ситуация будет более стабильна", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Он также объяснил, что увеличение добычи нефти в России позволит обеспечить сезонный спрос внутри страны.
Соглашение ОПЕК+
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации ограничения корректировались, и на март текущего года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках сделки взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
В конце прошлого года страны ОПЕК+ условились корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более полмиллиона баррелей в сутки ежемесячно.