https://ria.ru/20210304/nalog-1599865692.html

Эксперт назвал введение в России нового налога для IT-гигантов неизбежным

Эксперт назвал введение в России нового налога для IT-гигантов неизбежным

Появление в России нового налога для глобальных IT-компаний неизбежно, - такое мнение высказал РИА Новости член совета директоров международной... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:06

2021-03-04T10:06

2021-03-04T10:06

россия

дмитрий чернышенко

большая двадцатка

экономика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Появление в России нового налога для глобальных IT-компаний неизбежно, - такое мнение высказал РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.В четверг газета "Ведомости" написала, что на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко обсуждалось введение нового налога для глобальных компаний.Он отметил, что эта тенденция наметилась уже давно. "И сейчас значительное количество стран не в шутку занимается этом вопросом", - добавил эксперт. По его словам, пока рано говорить о том, какой будет ставка этого налога.В понедельник Минфин РФ сообщил, что страны "Группы двадцати" (G20) к июлю 2021 года намерены договориться по вопросу налогообложения глобальных цифровых компаний. Проблема справедливого распределения между странами налогов с прибыли IT-гигантов, которые сейчас уплачиваются только по месту регистрации, обсуждается уже несколько лет, но решения пока не приняты.

https://ria.ru/20210217/internet-1597876455.html

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2021

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россия, дмитрий чернышенко, большая двадцатка, экономика