https://ria.ru/20210304/nalog-1599856813.html
"Ведомости": в России хотят ввести новый налог для глобальных IT-компаний
"Ведомости": в России хотят ввести новый налог для глобальных IT-компаний
В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания представителей отрасли... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:38
2021-03-04T08:38
2021-03-04T10:42
яндекс
дмитрий чернышенко
1с
almaz capital partners
ржд
mail.ru group
альфа-банк
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания представителей отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.Отмечается, что новая мера под кодовым названием "Цифровой налог" входит во второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.По словам еще одного участника встречи, обсуждалась также возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как "налог на Google". Однако в пресс-службе Минцифры газете ответили, что такой формат поддержки IT-отрасли сейчас не обсуждается.Во встрече участвовали представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, венчурного фонда Almaz Capital Partners, "1С", Альфа-банка, Mail.ru Group, РЖД, "Яндекса" и отраслевых ассоциаций.Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств, передали участники совещания слова Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, которые чреваты выпадающими доходами бюджета.В пресс-службе Чернышенко изданию заявили, что Минцифры совместно с IT-отраслью готовит предложения по мерам поддержки, в этом участвуют около 200 компаний. Однако пока министерство не вносило предложения в правительство и комментировать их преждевременно.
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яндекс, дмитрий чернышенко, 1с , almaz capital partners, ржд, mail.ru group, альфа-банк, экономика
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний, сообщает газета "Ведомости"
со ссылкой на участников совещания представителей отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко
.
"Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России", — рассказал один из участников совещания.
Отмечается, что новая мера под кодовым названием "Цифровой налог" входит во второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.
По словам еще одного участника встречи, обсуждалась также возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как "налог на Google". Однако в пресс-службе Минцифры газете ответили, что такой формат поддержки IT-отрасли сейчас не обсуждается.
Во встрече участвовали представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, венчурного фонда Almaz Capital Partners
, "1С", Альфа-банка
, Mail.ru Group, РЖД
, "Яндекса" и отраслевых ассоциаций.
Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств, передали участники совещания слова Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, которые чреваты выпадающими доходами бюджета.
В пресс-службе Чернышенко изданию заявили, что Минцифры совместно с IT-отраслью готовит предложения по мерам поддержки, в этом участвуют около 200 компаний. Однако пока министерство не вносило предложения в правительство и комментировать их преждевременно.