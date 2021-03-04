https://ria.ru/20210304/nalog-1599856813.html

"Ведомости": в России хотят ввести новый налог для глобальных IT-компаний

"Ведомости": в России хотят ввести новый налог для глобальных IT-компаний

В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания представителей отрасли... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:38

2021-03-04T08:38

2021-03-04T10:42

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дмитрий чернышенко

1с

almaz capital partners

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания представителей отрасли с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.Отмечается, что новая мера под кодовым названием "Цифровой налог" входит во второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли.По словам еще одного участника встречи, обсуждалась также возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как "налог на Google". Однако в пресс-службе Минцифры газете ответили, что такой формат поддержки IT-отрасли сейчас не обсуждается.Во встрече участвовали представители Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, венчурного фонда Almaz Capital Partners, "1С", Альфа-банка, Mail.ru Group, РЖД, "Яндекса" и отраслевых ассоциаций.Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств, передали участники совещания слова Чернышенко. Отрасль высоких технологий и так пользуется значительными налоговыми льготами, которые чреваты выпадающими доходами бюджета.В пресс-службе Чернышенко изданию заявили, что Минцифры совместно с IT-отраслью готовит предложения по мерам поддержки, в этом участвуют около 200 компаний. Однако пока министерство не вносило предложения в правительство и комментировать их преждевременно.

https://ria.ru/20210225/predstavitelstva-1598899545.html

https://ria.ru/20210217/internet-1597876455.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, дмитрий чернышенко, 1с , almaz capital partners, ржд, mail.ru group, альфа-банк, экономика