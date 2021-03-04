https://ria.ru/20210304/manyak-1599869992.html

СМИ: "скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения

СМИ: "скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пока не вернулся в свой дом в Скопине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:34

2021-03-04T10:34

2021-03-04T13:29

виктор мохов

москва

скопин

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", пока не вернулся в свой дом в Скопине, передает корреспондент РИА Новости.Около дома и гаража, в подвале которого он держал девушек, работают съемочные группы федеральных каналов. Местные жители общаются с журналистами неохотно, но говорят, что не боятся возвращения Мохова, полагая, что в 70 лет он вряд ли еще опасен.Как сообщает "360" со ссылкой на осведомленный источник, сразу после освобождения из колонии Мохов нарушил условия административного надзора — поехал не в Скопин, а в Москву, куда его пригласили на ток-шоу.Он добавил, что участие бывшего заключенного в ток-шоу тоже считается нарушением."Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием", — подчеркнул Ким.В главке МВД по Рязанской области РИА Новости уточнили, что Мохов обязан приехать домой 4 марта и в течение трех рабочих дней встать на учет.Мохов отбывал в колонии наказание за похищение двух девушек, одной из которых было 14, а другой — 17 лет. Он похитил их в Скопине в 2000 году и почти четыре года держал в подвале: морил голодом, оставлял без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал слезоточивый газ. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. В 2004 году девушкам случайно удалось передать на волю записку, и тогда их освободили. В 2005 году Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, в 2012 году этот срок сократили до 16 лет и 10 месяцев. На свободу он вышел 3 марта. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Дважды в месяц он должен отмечаться в местной полиции.

https://ria.ru/20201005/manyak-1578199800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пустой дом "скопинского маньяка" в Рязанской области. Мохов пока не вернулся Вышедший на свободу "скопинский маньяк" Виктор Мохов, отбывший почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух девушек, пока не приехал в свой дом в городе Скопин Рязанской области. 2021-03-04T10:34 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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виктор мохов, москва, скопин, рязанская область, происшествия