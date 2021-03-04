https://ria.ru/20210304/luk-1600000307.html

Домохозяйка открыла гениальный способ нарезки лука

Домохозяйка открыла гениальный способ нарезки лука

Пользовательница TikTok поделилась нестандартной техникой нарезки лука, которую высоко оценили тысячи пользователей. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T21:42

2021-03-04T21:42

2021-03-04T21:42

общество

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользовательница TikTok поделилась нестандартной техникой нарезки лука, которую высоко оценили тысячи пользователей. Девушка рассказала, что для начала нужно очистить лук от шелухи и срезать нижнюю часть так, чтобы овощ лежал устойчиво на разделочной доске. При этом корневище сверху нужно оставить. Затем необходимо сделать надрезы по всей длине лука сверху-вниз, как будто вы чистите апельсин. На этом этапе овощ должен остаться целым и не разваливаться в руках. Теперь, когда лук стал похож на цветочный бутон, его можно положить набок и нарезать на маленькие кусочки, двигая ножом в направлении к себе, рассказала девушка. Видео просмотрели 870 тысяч раз. Многие пользователи в комментариях отметили практичность такой резки лука, так как овощ не крошится и не разваливается под давлением ножа. Кто-то даже назвал способ гениальным.

https://ria.ru/20201105/mif-1583100754.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в мире