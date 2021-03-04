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Домохозяйка открыла гениальный способ нарезки лука
Домохозяйка открыла гениальный способ нарезки лука
Пользовательница TikTok поделилась нестандартной техникой нарезки лука, которую высоко оценили тысячи пользователей. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T21:42
2021-03-04T21:42
2021-03-04T21:42
общество
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользовательница TikTok поделилась нестандартной техникой нарезки лука, которую высоко оценили тысячи пользователей. Девушка рассказала, что для начала нужно очистить лук от шелухи и срезать нижнюю часть так, чтобы овощ лежал устойчиво на разделочной доске. При этом корневище сверху нужно оставить. Затем необходимо сделать надрезы по всей длине лука сверху-вниз, как будто вы чистите апельсин. На этом этапе овощ должен остаться целым и не разваливаться в руках. Теперь, когда лук стал похож на цветочный бутон, его можно положить набок и нарезать на маленькие кусочки, двигая ножом в направлении к себе, рассказала девушка. Видео просмотрели 870 тысяч раз. Многие пользователи в комментариях отметили практичность такой резки лука, так как овощ не крошится и не разваливается под давлением ножа. Кто-то даже назвал способ гениальным.
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общество, в мире
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Пользовательница TikTok
поделилась нестандартной техникой нарезки лука, которую высоко оценили тысячи пользователей.
"Очевидно, что мой способ нарезки овоща кажется странным, но для меня это так естественно", — отметила она в ролике.
Девушка рассказала, что для начала нужно очистить лук от шелухи и срезать нижнюю часть так, чтобы овощ лежал устойчиво на разделочной доске. При этом корневище сверху нужно оставить. Затем необходимо сделать надрезы по всей длине лука сверху-вниз, как будто вы чистите апельсин.
На этом этапе овощ должен остаться целым и не разваливаться в руках. Теперь, когда лук стал похож на цветочный бутон, его можно положить набок и нарезать на маленькие кусочки, двигая ножом в направлении к себе, рассказала девушка.
Видео просмотрели 870 тысяч раз. Многие пользователи в комментариях отметили практичность такой резки лука, так как овощ не крошится и не разваливается под давлением ножа. Кто-то даже назвал способ гениальным.