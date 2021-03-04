Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/latviya-1600004563.html
Русский союз Латвии прокомментировал штраф ретранслятору Первого канала
Русский союз Латвии прокомментировал штраф ретранслятору Первого канала
Штраф в 16 тысяч евро, который был наложен Национальным советом по электронным СМИ в отношении Первого Балтийского канала (ретранслятор российского Первого... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T23:01
2021-03-04T23:01
европарламент
мирослав митрофанов
sputnik латвия
русский союз латвии
латвия
вильнюс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565009351_0:73:2048:1225_1920x0_80_0_0_e1767396a6b777863cca7466941e50eb.jpg
РИГА, 4 мар – РИА Новости. Штраф в 16 тысяч евро, который был наложен Национальным советом по электронным СМИ в отношении Первого Балтийского канала (ретранслятор российского Первого канала в странах Балтии) из-за прозвучавших в программах заявлений о коронавирусе, носит политический характер, заявил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал Первый Балтийский канал (ПБК), посчитав, что в передачах "Здоровье" и "Жить здорово" прозвучала информация, приуменьшающая опасность коронавируса, сообщал Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-релиз Нацсовета.Ретрансляция ПБК в Латвии прекратилась с 1 февраля наряду с другими крупнейшими российскими телеканалами - "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие.По его словам, для борьбы с дезинформацией нужно не наказывать СМИ, а поддерживать их."А если говорить про озабоченность властей дезинформацией по теме пандемии, то эта озабоченность не более чем лицемерие. Вместо уничтожение ПБК надо было, наоборот, во времена кризиса поддержать канал госсазазом на программы, которые бы объективно разъясняли меры правительства. Из-за отсутствия правдивой информации на русском языке в телепространстве именно в русской среде в Латвии распространение получили самые дикие слухи. Сон разума порождает чудовищ", - сказал Митрофанов.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/latviya-1597481472.html
https://ria.ru/20210208/demarsh-1596585584.html
латвия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565009351_129:0:1950:1366_1920x0_80_0_0_caa7be13015e78b4f5bec919ced599c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, мирослав митрофанов, sputnik латвия, русский союз латвии, латвия, вильнюс, в мире

Русский союз Латвии прокомментировал штраф ретранслятору Первого канала

23:01 04.03.2021
 
© Sputnik / Sergey MelkonovМирослав Митрофанов на акции протеста в Риге против социального и национального неравенства в Латвии
Мирослав Митрофанов на акции протеста в Риге против социального и национального неравенства в Латвии - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Sputnik / Sergey Melkonov
Читать ria.ru в
РИГА, 4 мар – РИА Новости. Штраф в 16 тысяч евро, который был наложен Национальным советом по электронным СМИ в отношении Первого Балтийского канала (ретранслятор российского Первого канала в странах Балтии) из-за прозвучавших в программах заявлений о коронавирусе, носит политический характер, заявил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал Первый Балтийский канал (ПБК), посчитав, что в передачах "Здоровье" и "Жить здорово" прозвучала информация, приуменьшающая опасность коронавируса, сообщал Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-релиз Нацсовета.
Одиночный пикет в защиту свободы слова в поддержку русскоязычных журналистов Латвии возле Дома приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:00
Преследование Латвией российских СМИ как вопль о помощи
Ретрансляция ПБК в Латвии прекратилась с 1 февраля наряду с другими крупнейшими российскими телеканалами - "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие.

"Если бы это были не ПБК и не латвийские власти, то за дезинформацию относительно эпидемии надо действительно наказывать. Но в нашей латвийской действительности это наказание здесь и сейчас имеет четко выраженный политический характер и направлено на окончательное уничтожение ПБК. Это очередное звено в цепи ударов по главному русскоязычному телеканалу Латвии", - сказал Митрофанов.

По его словам, для борьбы с дезинформацией нужно не наказывать СМИ, а поддерживать их.
"А если говорить про озабоченность властей дезинформацией по теме пандемии, то эта озабоченность не более чем лицемерие. Вместо уничтожение ПБК надо было, наоборот, во времена кризиса поддержать канал госсазазом на программы, которые бы объективно разъясняли меры правительства. Из-за отсутствия правдивой информации на русском языке в телепространстве именно в русской среде в Латвии распространение получили самые дикие слухи. Сон разума порождает чудовищ", - сказал Митрофанов.
На кабельном ТВ Латвии отключили телеканал Россия-РТР - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 09:22
В Латвии сделали недоступным канал "Россия-РТР"
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 20:17
МИД назвал запрет российского канала в Латвии политическим демаршем
 
ЕвропарламентМирослав МитрофановSputnik ЛатвияРусский союз ЛатвииЛатвияВильнюсВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
Лента новостейМолния