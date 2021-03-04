https://ria.ru/20210304/latviya-1600004563.html

Русский союз Латвии прокомментировал штраф ретранслятору Первого канала

Русский союз Латвии прокомментировал штраф ретранслятору Первого канала

Штраф в 16 тысяч евро, который был наложен Национальным советом по электронным СМИ в отношении Первого Балтийского канала (ретранслятор российского Первого... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T23:01

2021-03-04T23:01

2021-03-04T23:01

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РИГА, 4 мар – РИА Новости. Штраф в 16 тысяч евро, который был наложен Национальным советом по электронным СМИ в отношении Первого Балтийского канала (ретранслятор российского Первого канала в странах Балтии) из-за прозвучавших в программах заявлений о коронавирусе, носит политический характер, заявил РИА Новости сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал Первый Балтийский канал (ПБК), посчитав, что в передачах "Здоровье" и "Жить здорово" прозвучала информация, приуменьшающая опасность коронавируса, сообщал Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-релиз Нацсовета.Ретрансляция ПБК в Латвии прекратилась с 1 февраля наряду с другими крупнейшими российскими телеканалами - "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие.По его словам, для борьбы с дезинформацией нужно не наказывать СМИ, а поддерживать их."А если говорить про озабоченность властей дезинформацией по теме пандемии, то эта озабоченность не более чем лицемерие. Вместо уничтожение ПБК надо было, наоборот, во времена кризиса поддержать канал госсазазом на программы, которые бы объективно разъясняли меры правительства. Из-за отсутствия правдивой информации на русском языке в телепространстве именно в русской среде в Латвии распространение получили самые дикие слухи. Сон разума порождает чудовищ", - сказал Митрофанов.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/latviya-1597481472.html

https://ria.ru/20210208/demarsh-1596585584.html

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европарламент, мирослав митрофанов, sputnik латвия, русский союз латвии, латвия, вильнюс, в мире