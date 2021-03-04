https://ria.ru/20210304/krym-1599961466.html

Захарова ответила на заявление главы немецкого МИД о Крыме

Захарова ответила на заявление главы немецкого МИД о Крыме

Заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о неготовности Берлина выполнять... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-04T17:33

2021-03-04T17:33

2021-03-05T03:28

россия

мария захарова

хайко маас

совет европы

германия

республика крым

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией свидетельствует о неготовности Берлина выполнять функции честного брокера на посту председателя в комитете министров Совета Европы, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.В конце февраля глава немецкой дипломатии выступил с заявлением в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Он выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Крыму, но не привел никаких деталей и доказательств нарушений.В МИД призвали Мааса уважать выбор жителей Крыма и "прекратить рассказывать небылицы о полуострове, одновременно наказывая крымчан санкциями".Захарова указала, что регион стал частью России в полном соответствии с принципами международного права."Это решение окончательное, пересмотру не подлежит. Удивляет, что господин Маас, как экс-министр юстиции, весьма вольно трактует промежуточные решения Совета ООН по правам человека от 14 января 2021 года по спору, инициированному Украиной. Как известно, в этом решении суд всего лишь заявил о наличии у него полномочий рассматривать дело по существу и сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, которые были выдвинуты Украиной против России", — подчеркнула Захарова.Германия председательствует в комитете министров Совета Европы с ноября 2020-го по май 2021 года. В ноябре прошлого года Маас представил программу председательства своей страны. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эту презентацию, указал, что это было сделано грубо, недипломатично, местами русофобски. По словам российского министра, высказывания его немецкого коллеги касались Крыма, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, ситуации в Донбассе и договоренностей по Нагорному Карабаху.

https://ria.ru/20210224/krym-1598799141.html

https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html

россия

германия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, хайко маас, совет европы, германия, республика крым, в мире