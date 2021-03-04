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https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599893542.html
Эксперт сравнил смертность от гриппа и COVID-19
Эксперт сравнил смертность от гриппа и COVID-19
Смертность от коронавируса и гриппа сопоставима и составляет около 17%, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:37
2021-03-04T12:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей бойцов
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Смертность от коронавируса и гриппа сопоставима и составляет около 17%, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.Он также отметил, что необходимость лечения в реанимационном отделении интенсивной терапии при гриппе 61%, а при COVID-19 -14%. "И этот факт показывает, что на самом деле здесь "разбавленная" летальность при COVID за счет того, что госпитализируются больные не только тяжелые, как это бывает при гриппе", - пояснил Бойцов.
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коронавирус в россии, сергей бойцов, российская академия наук, общество

Эксперт сравнил смертность от гриппа и COVID-19

12:37 04.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Смертность от коронавируса и гриппа сопоставима и составляет около 17%, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.
"Какова летальность при гриппе и COVID? Оказалось, что она сопоставима. Это примерно 17%. Данные достаточно свежие, полноценная публикация", - сказал Бойцов на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
12:00Распространение коронавируса
Доктор Мясников дал прогноз по коронавирусу
Он также отметил, что необходимость лечения в реанимационном отделении интенсивной терапии при гриппе 61%, а при COVID-19 -14%. "И этот факт показывает, что на самом деле здесь "разбавленная" летальность при COVID за счет того, что госпитализируются больные не только тяжелые, как это бывает при гриппе", - пояснил Бойцов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей БойцовРоссийская академия наукОбщество
 
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