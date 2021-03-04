https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599893542.html
Эксперт сравнил смертность от гриппа и COVID-19
Эксперт сравнил смертность от гриппа и COVID-19
Смертность от коронавируса и гриппа сопоставима и составляет около 17%, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:37
2021-03-04T12:37
2021-03-04T12:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей бойцов
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Смертность от коронавируса и гриппа сопоставима и составляет около 17%, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.Он также отметил, что необходимость лечения в реанимационном отделении интенсивной терапии при гриппе 61%, а при COVID-19 -14%. "И этот факт показывает, что на самом деле здесь "разбавленная" летальность при COVID за счет того, что госпитализируются больные не только тяжелые, как это бывает при гриппе", - пояснил Бойцов.
https://ria.ru/20210304/prognoz-1599886719.html
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коронавирус в россии, сергей бойцов, российская академия наук, общество